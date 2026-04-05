شيكو بانزا يدعم لاعبي الزمالك أمام المصرى في ستاد برج العرب

حرص الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التواجد في ستاد الجيش ببرج العرب، لمؤازرة الفريق في مباراة المصري المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري المصري.

ويغيب شيكو بانزا، عن مباراة الزمالك والمصري بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتعرض لها خلال مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.