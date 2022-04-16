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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انخفاض الطماطم .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق الجملة ..فيديو

صدى البلد

يعد سوق الجملة للخضار والفاكهة بمنطقة 6 أكتوبر، من أكبر وأشهر الأسواق لبيع الخضار والفاكهة بالجملة.

ورصدت كاميرا "صدي البلد" أسعار الخضار والفاكهة لهذا الأسبوع، داخل سوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر.

وقال حسين سيد، أحد بائعي الخضار في سوق الجملة، أن سعر الكوسة بـ ٤ جنيهات ونصف الجنيه، وسعر الخيار بـ 8 جنيهات ونصف الجنيه، أما سعر البصل الأحمر بـ ٢ جنيه ونصف، وسعر البصل الأبيض بـ 2 جنيه، وسعر الجزر بـ ٣ جنيهات ، وسعر البطاطس بـ 4  جنيهات ونصف الجنيه.

وأكمل أن سعر الفلفل الرومي يبدأ من ١١ إلي ١٢ جنيهًا، وسعر الفلفل الأسباني بـ ٨ جنيهات ونصف، وسعر الباذنجان العروس بـ ٧ جنيهات، وسعر الباذنجان الأبيض بـ ١١ جنيهًا، أما سعر الليمون بـ ١١ جنيهًا، وسعر البازلاء بـ 5 جنيهات ونصف، وسعر الفاصوليا بـ ٥ جنيهات.

وأشار مصطفي إبراهيم أن سعر الطماطم انخفض بنسبة كبيرة هذا الأسبوع، علي عكس ارتفاعها بنسبة كبيرة الاسبوع الماضي، فاصبح سعر قفص الطماطم يبدأ من ١٧٠ جنيهًا، إلي ١٨٠ جنيهًا، ويرجع اختلاف سعر القفص علي حسب الكمية للكيلو داخل القفص.

وأضاف رجب عبدالمنعم، أحد تجار الفاكهة، أن سعر البرتقال الصيفي يبدأ من ٢ إلي ٣ جنيهات، وسعر الكنتالوب من ١٠ إلي ١٤ جنيهًا، وسعر الخوخ من ١٠ إلي ٢٠ جنيهًا، وسعر الموز من ٨ إلي ١٢ جنيهًا، وسعر الجوافة من ٩ إلي ١٣ جنيهًا.

وعقب أن الاقبال من قبل المواطنين علي شراء الفاكهة داخل سوق الجملة بأكتوبر، كان يوجد كثافة في آول أسبوع من شهر رمضان، أما بعد ذلك فيوجد شراء قليل من قبل المواطنين.

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