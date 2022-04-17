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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وافلت الرجاء المغربي من هزيمة قاسية امام الأهلي بعد ان اكتفى المارد الأحمر بالفوز 2/1 فقط فى المباراة التي جمعتهما ليلة السبت على ستاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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فرغم قوة الأهلي وسيطرته وتقدمه بهدفين افسد الرجاء متعة وفرحة الأهلاوية بهدف فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لم يهدأ الأهلي فى الشوط الثانى وصال وجال فى ارجاء الملعب بحثا عن هدف ثالث ولكنه أضاع ركلة جزاء والعديد من الفرص ليؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب.

لينتهى اللقاء بالفوز بثنائية مقابل هدف ويؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب بعد ان باتت كل السيناريوهات مفتوحة امام الفريقين.

 

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في أفريقيا 

وتقام مباراة العودة في المغرب في تمام الحادية عشر يوم 23 أبريل الجاري وتنقل حصريا علي قنوات بي ان سبورت.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى نصف النهائي

الأهلي سيواجه الرجاء في  لقاء العودة بالمغرب يوم 23 أبريل، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

حال تأهل إلى الدور نصف النهائي، سيلعب ضد الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0  في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم أفريقيا

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

الوداد الأكثر تسجيلا 

تفوق فريق الوداد المغربي على النادى الأهلى والزمالك والإسماعيلي في قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما يلتقى فريق الأهلي نظيره فريق الرجاء فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال شهر أبريل الجاري.

فيما ودع فريق الزمالك دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة التعادلات في المجموعة التي ضمت فرق بيترو أتليتكو وساجرادار الأنجوليان والوداد المغربي.

وجاءت قائمة اكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى مجموعات دورى الابطال علي النحو التالي:

الوداد المغربي ١٥ هدفا فى ٢٠٢٢

انيميا النيجيري ١٤ هدفا فى ٢٠٠٣

الترجى التونسي ١٣ هدفا فى ١٩٩٩

مازيمبى الكونغولي ١٣ هدفا فى ٢٠١٩

النجم الساحلي التونسي ١٣ هدفا فى ٢٠١٧

الاسماعيلى ١٣ هدفا فى ٢٠٠٣

الاهلى  ١١ هدفا فى ١٩٩٩ و ٢٠١٩ و ٢٠٢١.

الزمالك ١٠ اهداف فى ٢٠٠٢ و ٢٠١٣.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن 3 مواجهاتٍ عربية خالصة بجانب مواجهة صنداونز وبترو أتلتيكو الأنجولي.

المواجهة الأولى ستجمع بين الأهلي والرجاء المغربي والثانية بين الترجي ووفاق سطيف، وستكون العربية الثالثة بين الوداد وشباب بلوزداد.

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