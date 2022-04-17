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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يدافع عن موسيمانى بعد مبارة الاهلى والرجاء .. شاهد

صدى البلد

حرص الاعلامى احمد شوبير ، على الدفاع عن مدرب النادى الاهلى بيتسو موسيمانى ،  بعد مباراة الاهلى والرجاء  فى ذهاب  ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب شوبير عبر تويتر " ملعب أون تايم: "الأهلي في المجمل لعب مباراة جيدة وضياع أكتر من 5 فرص محققة من اللاعبين لا لوم على موسيماني فيها ولو سجل منها اثنان فقط لتغنى الجميع بالمدرب خاصة بعد البداية الجيدة وتسجيل هدفين في أول ثلث ساعة" .

 

 
وانتهت مباراة الأهلى  والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وبهذا الفوز ينتظر الأهلى  من الصعود بسهولة الى مهمة في غاية الصعوبة مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائي.

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