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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. مشادة بين لاعبي الأهلي والرجاء وإهدار وقت من الفريق المغربي

صدى البلد

مرت75 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء بتقدم الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام وي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي على الرجاء، وحاول تسجيل هدف التقدم في أكثر من وصول لمرمى الرجاء ولكن لم يتمكن من هز الشباك.

واستمر الأهلي في الضغط حتى طالب اللاعبين في هجمة تدخل ال var، في الدقيقة 8 من عمر المباراة بسبب ملامسة الكرة ليد مدافع الرجاء داخل منطقة جزاءهم.

وبالفعل توقفت المباراة وانطلق حكم المباراة لفحص ال var، واحتسب الكرة ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وتصدى عمرو السولية للكرة وسددها في شباك الرجاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة ليعلن تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة مرر ايمن اشرف كرة من الجبهة اليسرى أرضية نحو محمد شريف الذي يترك الكرة تمر بين أقدامه لتصل لحسين الشحات الذي يسكنها الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة توغل احمد عبد القادر بين دفاعات الرجاء وتلاعب بهم بشكل احترافي، وسدد كرة كادت أن تسكن الشباك ولكن مرت بسلام على الرجاء.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 38، مررها الشحات وسددها السولية برأسية قوية ولكن استطاع مدافع الرجاء من انقاذ مرماه وإبعاد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل ازريدا لاعب الرجاء هدف تقليص الفارق عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اليو ديانج بعد تدخل عنيف مع لاعب الرجاء في الدقيقة 47.

وفي شوط المباراة الثاني أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة سددها عمرو السولية وتمكن حارس مرمى الرجاء من حماية شباكه.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع الرجاء الذي تسبب في ركلة جزاء الأهلي.  

ونشبت مشادة بين لاعبي الرجاء والأهلي بسبب سقوط أكثر من لاعب من الفريق المغربي لإهدار الوقت، وتدخل عمرو السولية للاعتراض على عدم خروج اللاعبين من ارض الملعب.

وأجرى موسيماني تبديلان دفعة واحدة بنزول وليد سليمان وطاهر محمد طاهر، وخروج حسين الشحات ومحمد عبد المنعم.

وجاء تشكيل الرجاء كالآتي:

المرمى: أنس زنيتي

الدفاع: مرواني هدهودي – جمال حركاس – إلياس حداد – أسامة سوخان

الوسط: عبد الإله مدكور – بدر بولحروز – محمد زريدا - محسن متولي

الهجوم: محمد المكعزي – حميد أحداد

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي : -

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط : إليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

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