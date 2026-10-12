وزير الداخلية الأسبق: مرسي طلب الانسحاب من الحكم.. وخيرت الشاطر هدده بالقتل

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل بشأن لقاءات العناصر السلفية بمحمد مرسي داخل قصر الاتحادية، كما تحدث عن أسباب اختيار جماعة الإخوان لمحمد مرسي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر «صدى البلد»: «جنينة قصر الاتحادية جميلة، كانوا بيقعدوا ياكلوا فيها».

وأضاف: «الإخوان كانوا بيقعدوا في جنينة قصر الاتحادية بيمصوا قصب، وهو رئيس الجمهورية جبناله صور في الشرقية بالجلابية على الترعة ومش لابس شبشب».

وأوضح أن جماعة الإخوان قدمت محمد مرسي لأنه رجل ضعيف، مضيفا: «محمد مرسي قال للإخوان عايز أمشي، خيرت الشاطر قال له هنقتلك ونخطف عيالك، لكن مش متأكد من مدى صحتها».