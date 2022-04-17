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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: الأرق يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

صدى البلد

يحتاج الإنسان للنوم كحاجته للطعام والشراب، وعدم التمتع بنوم هادئ وعميق يؤثر كثيرا على الجسم ويمكن أن تكون له عواقب صحية خطيرة جدا.

 وأكدت دراسة جديدة أن الأرق يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض القلبية الوعائية. 

أشارت الدراسة المنشورة في مجلة Sleep Advances إلى أن الأرق يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16٪.

 لقد حللت أكثر من 1000 شخص بمتوسط ​​عمر 62 عامًا ، وقد تعرضوا جميعًا لأزمة قلبية أو عملية لفتح الشرايين المسدودة في الماضي (متوسط) 16 شهرًا. 

وتم تتبع جميع المشاركين لمدة تزيد عن أربع سنوات في المتوسط ​​، لمعرفة ما إذا كانت /ط متى حدثت أي أحداث عكسية للقلب والأوعية الدموية (MACE) ، مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب أو الموت القلبي الوعائي .

قام المشاركون بملء استبيان حول مستويات الطاقة ، وقدرتهم على النوم والبقاء نائمين ، وما إلى ذلك ، بينما تم جمع البيانات حول عوامل الخطر الأخرى لصحة القلب من سجلاتهم الطبية.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من نصف المشاركين عانوا من الأرق في بداية الدراسة ، واستخدم 24 في المائة منهم أدوية النوم مؤخرًا. 

قال الدكتور راهول تشابريا ، استشاري أمراض القلب ، مستشفى بهاتيا ، مومباي ، إن النوم جزء مهم جدًا من حياتنا اليومية.

وتابع أنه يمنح راحة لجسدنا وأذهاننا عندما ننام ، ينخفض ​​ضغط الدم لدينا قليلاً ، حوالي 10 في المائة مقارنة بضغط الدم أثناء النهار وهو ما يسمى بالنوم العميق الليلي ومع ذلك ، فإن قلة النوم لا تجعل ضغط الدم ينخفض ​​وهو ما يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو الأرق؟

 أن الأرق يعتبر عدم القدرة على النوم ، أو البقاء نائماً لفترة طويلة، أو الاستيقاظ في الصباح الباكر.

ويتزايد انتشار الأرق بالنظر إلى نمط الحياة اليوم. كثرة اليقظة أو عدم القدرة على النوم يسبب تباينًا في استجابة ضغط الدم ، واستجابة معدل ضربات القلب في الجسم ، وينشط بعض الاختلالات الهرمونية أيضًا.

 ينتهي الأمر بالأفراد الذين يتعرضون للأرق أيضًا إلى أن يكونوا غير نشيطين بدنيًا ، وقاموا بتغيير عادات الأكل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا. هم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بأمراض القلب ومضاعفاته. من المحتمل أن يكونوا مصابين بالسكري وسكتة دماغية ويصابون بالسمنة.

 

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