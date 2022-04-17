عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كباب الحلة بالخضار لـ الشيف شربيني

طريقة عمل كباب الحلة
طريقة عمل كباب الحلة بالخضار للشيف شربيني

يعد كباب الحلة من أشهى الأكلات التى تتمتع بمذاق شهى ومميز وفى نفس الوقت خطوات تحضيرها فى المنزل سهلة جدا 

نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

غير تقليدي ولذيذ.. طريقة عمل كباب الدجاج بدبس الرمان

فطارك عندنا.. شيش طاووق وشوربة البصل الحارة بالجبنة وسلطة الزبادي بالطحينة

مقادير كباب الحلة بالخضار
لحمة مكعبات 

بصل مفروم 

ثوم مفروم 

خضار مشكل مقطع مكعبات 

طماطم

 كرفس مفروم 

كرات أبيض مفروم 

 فلفل حار مفروم 

ورق لورا 

حبهان 

زبدة 

ملح – فلفل 
طريقة عمل كباب الحلة بالخضار
* شوحي البصل في حلة بها زيت على نار هادئة مع مكعب مرقة وعندما يتغير لون البصل اضيفي اللحمة ثم اضيفي الكرات الأبيض والكرفس والفلفل الحار

* اضيفي ورق لورا وزبدة وحبهان ثم اضيفي الكرات والثوم والكرفس والفلفل الحار والماء والخضروات وصلصة الطماطم و اتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج ثم قدمي كباب الحلة مع الخبز البلدي أو الأرز 

كباب الحلة طريقة عمل كباب الحلة طريقة عمل كباب كباب الحلة بالخضار طريقة عمل كباب الحلة بالخضار Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

العراق يستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق القرآن الكريم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

السجن المؤبد لـ محمود عزت نائب مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر: لا مبرر لرفع أسعار الخدمات بعد زيادة البنزين

بشرى سارة.. علاج جديد لمرض التصلب المتعدد

علاج آلام المعدة أثناء الصيام بدون مسكنات

استخدام الخيار بطريقتين لعلاج جفاف البشرة في رمضان

لإفطار رمضان.. طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

يحمي من السرطان وأمراض القلب .. فوائد غير متوقعة لـ الباذنجان

عزومات رمضان.. طريقة عمل ترايفل الكنافة بالفراولة

دراسة: الكسل والخمول يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

ترشيحاتنا

كوكا يقود قونيا سبور لاكتساح غازي عنتاب برباعية في الدوري التركي

كيف نرتكب الذنوب والمعاصي والشياطين مسلسلة فى رمضان ؟

حيلة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق وسرقة حسابك على إنستجرام

هيئة الدواء أمام صحة النواب: تحريك أسعار 1200 صنف غير صحيح

الوداع.. طالبة الأداب تفارق الحياة بعد تناول الإفطار بحضور خطيبها..والأهالي: أدعو لها

في ذكرى رحيل السيدة عائشة.. مناقب لا تعرفها عن أفقه نساء الأمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تضامنا معها ..صور

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

ارفع صوتك.. العالم يحتفل بيوم التوعية العالمي للصوت 2022

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

فيديو

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

أكرم حسنى لـ آيتن عامر : بحبك يا توتا

نصبت على الشباب بجمالها.. قصة مكة محمد طبيبة الأسنان المزيفة

أضخم صخرة جليدية بالقرب من الشمس.. وكالة ناسا تفجر مفاجأة

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ