طريقة عمل كباب الحلة بالخضار لـ الشيف شربيني

يعد كباب الحلة من أشهى الأكلات التى تتمتع بمذاق شهى ومميز وفى نفس الوقت خطوات تحضيرها فى المنزل سهلة جدا

نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير كباب الحلة بالخضار

لحمة مكعبات

بصل مفروم

ثوم مفروم

خضار مشكل مقطع مكعبات

طماطم

كرفس مفروم

كرات أبيض مفروم

فلفل حار مفروم

ورق لورا

حبهان

زبدة

ملح – فلفل

طريقة عمل كباب الحلة بالخضار

* شوحي البصل في حلة بها زيت على نار هادئة مع مكعب مرقة وعندما يتغير لون البصل اضيفي اللحمة ثم اضيفي الكرات الأبيض والكرفس والفلفل الحار

* اضيفي ورق لورا وزبدة وحبهان ثم اضيفي الكرات والثوم والكرفس والفلفل الحار والماء والخضروات وصلصة الطماطم و اتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج ثم قدمي كباب الحلة مع الخبز البلدي أو الأرز