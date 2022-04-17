صدمة وبكاء.. إصابة مروعة في مباراة بيرنلي ووست هام بالدوري الإنجليزي |فيديو

تعرض آشلي ويستوود لاعب فريق بيرنلي لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام ووست هام التي تقام على ملعب “لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسقط آشلي ويستوود على أرض الملعب في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف من نيكولا فلاسيتش لاعب ووست هام على كاحله، وتوقفت المباراة لمدة 9 دقائق، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاعب بيرنلي.

ولم يتمالك نيكولا فلاسيتش دموعه، حيث دخل في نوبة بكاء بسبب تسببه ف إصابة آشلي ويستوود الخطيرة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن آشلي ويستوود أصيب بكسر في الكاحل، وبالتالي انتهى موسمه مع بيرنلي.

وأحرز فاوت فيخهورست هدفا لفريق بيرنلي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ورفض اللاعبين الاحتفال بالهدف بسبب إصابة زميلهم آسلي ويستوود.