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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا S بلايد تنافس دودج ديمون المعدلة في سباق مميز .. فيديو

تسلا S بلايد تنافس
تسلا S بلايد تنافس دودج ديمون المعدلة في سباق مميز

تمتلك سباقات السيارات شعبية كبيرة بين محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة للنتائج المبهرة والقدرات الخاصة بالاداء الفني، إلى جانب التصميمات الخارجية في حالة اعتماد الاصدارات المشاركة بعض المسات المبهرة، فضلًا عن الارقام الخاصة بهذه الفعاليات سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

وفي هذا السياق نشرت قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE تظهر من خلاله نسخة من السيارة تسلا S بلايد وهي في مواجهة أحد الوحوش المعدلة من عائلة دودج الشهيرة.

ويعتبر التحدي بين نسخة تسلا S بلايد و دودج هو صراع بين قدرات الوقود التقليدي، وامكانيات العمل بالطاقة الكهربائية الحديثة والتي تعمد عليها اصدارات شركة تسلا الرائدة.

تعتمد دودج ديمون على عدة ترقيات من Demonology والتي شملت حزمة من التعديلات، لتتحول إلى سيارة سباق مع محرك قوي يستطيع ان ينتج 1.200 حصانًا، وجنوط رياضية واطارات مميزة، بالاضافة إلى سوبرتشارجر اقوى، ونظام تبريد بالماء المثلج، ومظهر خارجي انيق.

في المفابل تأتي السيارة تسلا S بلايد بقدرات قياسية تعتمد على محرك كهربائي يستطيع ان يولد قوة قدرها 1020 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.424 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة، وبطارية بسعة 130 كيلوواط/ساعة، بالاضافة إلى مدى سير يبلغ 637 كم، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.1 ثانية.

وحصلت سيارة تسلا S بلايد على بعض الترقيات مثل تقنية حماية المحركات الكهربائية بطبقة من ألياف الكربون من أجل قليل الوزن واعطاء السيارة المزيد من القوة حيث تدور حتى 20 ألف دورة في الدقيقة، وهي نسبة تصل إلى 25% مقارنة بالاصدارات السابقة، بالاضافة إلى بعض التعديلات الخارجية ايضا.

 

تسلا S بلايد تنافس دودج ديمون المعدلة في سباق مميز

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