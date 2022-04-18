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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ينتقد محاولات قوى سياسية تمرير أجندتها الخاصة

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم

انتقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، محاولات بعض القوى السياسية تمرير أجندتها الخاصة "عبر المسهلين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، مؤكدا أن ذلك الأمر لن يتم، وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات.


ودعا دقلو، لدى مخاطبته حشدا جماهيريا في منطقة شرق النيل بالخرطوم، المجتمع إلى التصدي لتلك الأحزاب.


وأشار إلى أن بعض القوى السياسية يطالب القوات النظامية بالعودة للثكنات، موضحا أنهم غير ممانعين، لكنهم لن يعودوا إليها، وهناك من يتآمر على العسكريين ويضع سكينا على رقابهم، محاولا محو القوات النظامية من الوجود.


وشدد الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة.


وأكد عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن هناك متهمين ينبغي أن تُستكمل كافة إجراءاتهم وفقا للقانون، موضحا أنه لا تدخل في قضية تُنظر أمام القضاء، ولكن فقط يستعجلون السير في الإجراءات للفصل في القضايا.


وأشار إلى أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمتعوا بكامل الحقوق المتمثلة في مقابلة محاميهم وأسرهم.


وسخر الفريق أول دقلو من محاولات البعض تشبيه اتفاق السلام بأنه مؤامرة ضد أهل شمال السودان، مشيراً إلى أنه يعي تماما أن أهل الشمال تعرضوا للظلم مثلما تعرضت باقي أقاليم السودان.
 

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