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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وبيض بالخضراوات وسلطة جرجير بالبنجر

بيض بالمشروم
بيض بالمشروم

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم سلطة الجرجير بالبنجر، فول بالطحينة وبيض بالخضروات .

وإليكم طريقة تحضير الفول بالطحينة مع البيض بالخضراوات..

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سحورك عندنا.. شكشوكة الفول وأومليت البيض

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سحورك عندنا .. بيتزا وسلطة الجرجير بالبنجر

مقادير فول بالطحينة


فول 

طحينة 

بصل 

طماطم 

كمون 

ليمون 

ملح ـ فلفل 

زيت 

كزبرة خضراء 


طريقة تحضير فول بالطحينة


* يوضع زيت في طاسة على النار.

* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.

* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.

* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.

* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا.

* ثم يقدم ساخنا بالهنا
 

مكونات البيض بالخضراوات:-

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود 


طريقة تحضير البيض بالخضراوات:

- أحضري طاسة وضعي بها مكعبا من الزبدة مع ملعقة من الزيت
- أضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه وضيفيها على البصل
- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم أضيفي إليه الكريمة وقلبي جيدا
- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم أضيفى البيض 
- أضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة
- أدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينا بالبقدونس

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر

 

جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم  شرائح فلفل الوان

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر

* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج
* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي

يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.

الخضروات الموتزاريلا سلطة ليمون ​​​​​​​health

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