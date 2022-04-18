سحورك عندنا.. شكشوكة الفول وأومليت البيض

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم طريقة عمل شكوكة الفول وأومليت البيض على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي



مقادير شكشوكة الفول:

5 بيضات

ملح

كمون

زيت



طريقة تحضير شكشوكة الفول:

1-يوضع مقدار فول ونتبله بتتبيلة الفول او خلطة الفول المحضرة مسبقا،

2-يوضع القليل من الزيت، ويقلب ثم نضع الخليط فى طاجن ، ثم نبدأ فى وضع البيض على الوجه، كل بيضة تلو الأخرى.

3-يوضع الخليط بالفرن حتى ينضج البيض، ثم نخرجه ونضع على الوجه رشة ملح بسيطة ورشة فلفل اسود بسيطة، ثم يقدم..

أومليت البيض



مكونات الأومليت

2 بيض

2 حبة طماطم

1 بصلة

1 فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة قرفةملح حسب الذوق



طريقة تحضير الأومليت بالخطوات



1.تسخن مقلاة ويضياف إليها الثوم المهروس ثم الطماطم المفرومة ونتركها تطهى

2.يقطع البصل جنبًا إلى جنب ويقلى حتى يصبح مقرمشًا وبمجرد الانتهاء من ذلك ، وييضاف إلى الطماطم مع إضافة الملح والفلفل والقرفة ومسحوق الفلفل الأحمر وأمزجى المكونات

.3.الآن ، قم يتكسير البيض على قاعدة الطماطم واتركها تطهى.

6.بمجرد أن يصبح البيض جاهزًا ، زينه بالبصل المقلي. تقدم مع خبز مسطح واستمتع بالطعم!