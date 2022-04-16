أطعمة على السحور تسبب الكوابيس .. احذر منها

يبحث الأشخاص يوميا عن أطعمة مختلفة لتناولها على السحور، لكن حذر عدد من الأطباء من بعض الأطعمة في فترة الليل لأنها تسبب الكوابيس أثناء النوم.

أطعمة تسبب الكوابيس

1- الأطعمة الحارة

في حين أن الأطعمة الحارة مثل الكاري هي خيارات شهيرة لمحبي الأكل الاسبايسي، إلا أنها تدمر أيضًا فرصك في النوم.

تحتوي العديد من التوابل والصلصات الساخنة على مادة الكابسيسين، وهو مركب يرفع درجة حرارة الجسم، هذا يمكن أن يفسد عملية توليد الحرارة في الجسم ويسبب حرقة في بعض الأفراد، مما يعطل بشكل فعال قدرتك على النوم ويجعلك تشعر بالكوابيس.

2- الأطعمة الغنية بالدهون

تعتبر الأطعمة الغنية بالدهون مثل البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية السبب الرئيسي للنوم الرديء ليلاً والشعور بـ الكوابيس.

ووفقا للتقارير هذه الأطعمة تعطل دورة الهضم الطبيعية في الجسم ، وبالتالي تستغرق وقتًا أطول لتتحلل، يمكن أن يسبب ذلك عسر الهضم والانتفاخ، خاصة عند تناوله قبل النوم بساعات قليلة.

3- الأرز الأبيض

يمكن الأرز الأبيض أن يمنع دورة REM المناسبة عن طريق زيادة احتمالية استيقاظك طوال الليل، يمكن أن يسبب أيضًا الصداع والتعرق الليلي والكوابيس.