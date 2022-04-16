عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة على السحور تسبب الكوابيس .. احذر منها

الكوابيس
الكوابيس

يبحث الأشخاص يوميا عن أطعمة مختلفة لتناولها على السحور، لكن حذر عدد من الأطباء من بعض الأطعمة في فترة الليل لأنها تسبب الكوابيس أثناء النوم.

أطعمة تسبب الكوابيس 

كيفية القضاء على الكوابيس .. إليك أسهل طريقة

استشاري صحة نفسية يقدم استراتيجية للتعامل مع "اضطرابات النوم في رمضان"

1- الأطعمة الحارة

في حين أن الأطعمة الحارة مثل الكاري هي خيارات شهيرة لمحبي الأكل الاسبايسي، إلا أنها تدمر أيضًا فرصك في النوم.

تحتوي العديد من التوابل والصلصات الساخنة على مادة الكابسيسين، وهو مركب يرفع درجة حرارة الجسم، هذا يمكن أن يفسد عملية توليد الحرارة في الجسم ويسبب حرقة في بعض الأفراد، مما يعطل بشكل فعال قدرتك على النوم ويجعلك تشعر بالكوابيس.

2- الأطعمة الغنية بالدهون

تعتبر الأطعمة الغنية بالدهون مثل البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية السبب الرئيسي للنوم الرديء ليلاً والشعور بـ الكوابيس.

ووفقا للتقارير هذه الأطعمة تعطل دورة الهضم الطبيعية في الجسم ، وبالتالي تستغرق وقتًا أطول لتتحلل، يمكن أن يسبب ذلك عسر الهضم والانتفاخ، خاصة عند تناوله قبل النوم بساعات قليلة.

3- الأرز الأبيض

يمكن الأرز الأبيض أن يمنع دورة REM المناسبة عن طريق زيادة احتمالية استيقاظك طوال الليل، يمكن أن يسبب أيضًا الصداع والتعرق الليلي والكوابيس. 

الكوابيس السحور الاطعمه الحارة النوم عسر الهضم التعرق الليلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

تشكيل الرجاء ضد الأهلي.. حميد أحداد ومحسن متولي في الهجوم

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء|وماذا قال عنها قانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

أسباب انخفاض السكر في الجسم أثناء الصيام

حروق بـ اللسان والحلق.. استشاري تحذر من تناول الطعام شديد السخونة

للرجال والسيدات.. تعرف على فوائد اليوجا

لمحاربة الشيخوخة .. عادات صحية يجب اتباعها مع تقدم العمر

احمرار وجفاف وألم .. أعراض فيروس كورونا الجديدة في العين

بعد تسجيل أول حالة في اليابان .. أعراض متحور أوميكرون XE

ترشيحاتنا

كسر مفاجئ في خط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

أزمة بين روسيا وبريطانيا بسبب أوكرانيا|ماذا يعني منع جونسون من دخول موسكو؟

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ