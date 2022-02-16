كيفية القضاء على الكوابيس .. إليك أسهل طريقة

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرؤيا من الله كما جاء فى الاثر والحلم من الشيطان لذلك فلها أثر وتحقق فى الواقع فإن رأى الانسان ما لا بسره عليه أن يستعيذ بالله ويتفل على يساره ثلاثاً ولا يخبر بها أحد ولا يقصه الا على حبيب ويسأل الله خيرها ويجعلها فى نفسه وذلك مصداقاً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " الرؤيا الصالحةُ من اللهِ ، والحلمُ من الشيطانِ ، فإذا رأى أحدُكم ما يكرهُ فلينفثْ عن يسارِه ثلاثًا ، وليتعوَّذْ باللهِ من شرِّ ما رأى ومن الشيطانِ ، ثم ينقلبْ على جنبِه الآخرِ ، فإنها لا تضرُّه".

واشار امين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الرؤى دائماً ما تكون قصيرة وتتأتى للانسان عنما يكون ذاكراً لله نائماً على وضوء محافظاً على الصلاة فذلك جميعه يجعله يتحسس الخير فى رؤياه

كيفية القضاء على الكوابيس

ولفت الشيخ عويضة عضمان إلى أنه بالذكر والنوم على وضوء والالتزام بالصلوات وقراءة اية الكرسى والمعوذتين قبل النوم بين صفحتى اليد والنفث فيهما مع مسح سائر الجسد سبباً للانتهاء من الاحلام المزعجة التى تنتاب الانسان اثناء النوم مشيراً الى أن الانسان يجب ان يعلم ان الضرر والنفع بيد الله تعالى لقوله فى كتابه "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ " سورة البقرة

واضاف : على الانسان أن يستعين بالله ولا يلجأ الى غيره وان يتوكل عليه والذكر حل يذهب تلك الاشياء مع الوقت .



قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.

ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة عليه بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.

وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".

يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».

وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.

