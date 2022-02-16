عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية القضاء على الكوابيس .. إليك أسهل طريقة

كيفية القضاء على
كيفية القضاء على الكوابيس المنامية .. إليك أسهل طريقة

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرؤيا من الله كما جاء فى الاثر والحلم من الشيطان لذلك فلها أثر وتحقق فى الواقع فإن رأى الانسان ما لا بسره عليه أن يستعيذ بالله ويتفل على يساره ثلاثاً ولا يخبر بها أحد ولا يقصه الا على حبيب ويسأل الله خيرها ويجعلها فى نفسه وذلك مصداقاً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " الرؤيا الصالحةُ من اللهِ ، والحلمُ من الشيطانِ ، فإذا رأى أحدُكم ما يكرهُ فلينفثْ عن يسارِه ثلاثًا ، وليتعوَّذْ باللهِ من شرِّ ما رأى ومن الشيطانِ ، ثم ينقلبْ على جنبِه الآخرِ ، فإنها لا تضرُّه".

واشار امين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن الرؤى دائماً ما تكون قصيرة  وتتأتى للانسان عنما يكون ذاكراً لله نائماً على وضوء محافظاً على الصلاة فذلك جميعه يجعله يتحسس الخير فى رؤياه

كيفية القضاء على الكوابيس

ولفت الشيخ عويضة عضمان إلى  أنه بالذكر والنوم على وضوء والالتزام بالصلوات وقراءة اية الكرسى والمعوذتين قبل النوم بين صفحتى اليد والنفث فيهما مع مسح سائر الجسد سبباً للانتهاء من الاحلام المزعجة التى تنتاب الانسان اثناء النوم  مشيراً الى أن الانسان يجب ان يعلم ان الضرر والنفع بيد الله تعالى لقوله فى كتابه "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ "  سورة البقرة

واضاف : على الانسان أن يستعين بالله ولا يلجأ الى غيره وان يتوكل عليه والذكر حل يذهب تلك الاشياء مع الوقت .


قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.

ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة عليه بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.

وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".

يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».

وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.
 

الرؤية كيفية القضاء على الكوابيس المنامية علي جمعة الرؤيا الصالحة من الله الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

حسام البدري مدربًا للزمالك ؟ التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سئ تضرب البلاد يوم الجمعة

التموين: ندرس تعديل سعر رغيف العيش.. فيديو

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

ترشيحاتنا

حماية الأراضي تكشف حالات التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية

للمرة الأولى .. الرئيس السيسي مع ملك بلجيكا.. علاقات صداقة وتعاون مثمر

سعر ومواصفات فيات تيبو 2022 فى السوق المصرى

الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمار .. تفاصيل

السيسي يعقد لقاء موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية

أمريكا تكذب روسيا بشأن انسحاب قواتها العسكرية من حدود أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

تاريخ حافل بالعطاء والعمل القضائي .. من هو المستشار سعيد مرعي ؟ “فيديو”

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ