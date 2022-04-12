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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يصاب مرضى الزهايمر بالنعاس؟.. علماء يكشفون السبب

الزهايمر
الزهايمر

قالت دراسة جديدة إنه غالبًا ما يشعر مرضى الزهايمر بالنعاس أثناء النهار، ولكن قد لا يكون ذلك بسبب قلة النوم ليلا.

اكتشفت تجربة سريرية راقبت نوم المرضى ثم درست أدمغتهم بعد الموت، سببًا مختلفًا تمامًا لمثل هذا النعاس - فهم يعانون من فقدان الخلايا العصبية التي تساعد على إبقاء الشخص مستيقظًا.

قال المؤلف المشارك في الدراسة جوزيف أوه، وهو طالب طب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "يمكنك التفكير في هذا النظام على أنه مفتاح تبديل مع الخلايا العصبية المعززة للاستيقاظ والخلايا العصبية المعززة للنوم، وكل منها مرتبط بالخلايا العصبية التي تتحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية". 

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دراسة تكشف سبب تعقيد فهم تطور التنكس العصبي في مرض الزهايمر وعلاجه النهائي

درس الباحثون كلاً من مرضى الزهايمر وأولئك الذين يعانون من حالة تنكس عصبي تُعرف بالشلل فوق النووي التقدمي (PSP) والذين يعانون من مشاكل في النوم.

اشتملت الدراسة على 33 مريضًا يعانون من مرض الزهايمر، و 20 مصابًا بمرض PSP ، و 32 متطوعًا يتمتعون بأدمغة صحية حتى نهاية حياتهم.

كان الأفراد مرضى في مركز الذاكرة والشيخوخة بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والذين خضعوا لمراقبة نومهم باستخدام مخطط كهربائي للدماغ وتبرعوا بأدمغتهم بعد وفاتهم، وساعدت الدراسة التي تمكنت من الوصول إلى المرضى خلال حياتهم وبعد وفاتهم على تقديم بعض الإجابات غير المعروفة منذ زمن طويل.

قالت الدكتورة ليا جرينبيرج، أخصائية أمراض الأعصاب: "لقد تمكنا من إثبات ما يشير إليه بحثنا السابق - أنه في مرضى الزهايمر الذين يحتاجون إلى قيلولة طوال الوقت، قد تسبب المرض في إتلاف الخلايا العصبية التي تبقيهم مستيقظين".

وأشار جرينبرج في البيان "ليس الأمر أن هؤلاء المرضى متعبون أثناء النهار لأنهم لم يناموا في الليل". "لقد اختفى النظام الموجود في دماغهم الذي كان من شأنه أن يبقيهم يقظين."

في مرضى الزهايمر، تتضرر الخلايا العصبية التي تجعلهم يشعرون بالتعب، لذا فهم غير قادرين على النوم.

قال جرينبيرج: "نرى أن هؤلاء المرضى لا يستطيعون النوم لأنه لا يوجد شيء يخبر الخلايا العصبية" المستيقظة "بأن تتوقف عن العمل".

تستخدم تجربة سريرية جارية لمرضى الزهايمر علاجًا لاستهداف نظام اليقظة المفرط النشاط، بدلاً من العلاج التقليدي لأدوية النوم التجريبية والخطأ.

قالت كريستين والش، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة، والأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن مرض الزهايمر على طرفي نقيض من طيف اضطرابات النوم، وتتوقع أن يؤدي البحث إلى علاجات جديدة لاضطراب النوم الناتج عن التنكس العصبي.

الزهايمر مرضي الزهايمر تنكس عصبي الخلايا العصبية اضطرابات النوم

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