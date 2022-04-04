العلماء يكتشفون 42 جينا مرتبطا بمرض الزهايمر

اكتشف العلماء 42 جينًا آخر مرتبطًا بمرض ألزهايمر ، فيما يزعمون أنه اكتشاف كبير من أكبر دراسة من نوعها.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، ويسلب الناس ببطء ذكرياتهم و لا يوجد علاج له حتى الآن ، على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الأعراض.

لكن الخبراء يقولون إن النتائج الجديدة قد تفتح الباب أمام طرق جديدة لعلاج المرض، وذلك بعد اكتشف فريق دولي من العلماء 75 منطقة من الحمض النووي مرتبطة بالمرض القاسي.

وشملت هذه الاحماض 42 جين وراثية لم ترتبط من قبل بمرض الزهايمر، حيث طوروا أيضًا درجة المخاطر الجينية لتقييم المرضى المعرضين للخطر الذين من المرجح أن يستمروا في تطوير المرض في غضون ثلاث سنوات.

رحب الخبراء بالدراسة الجديدة باعتبارها تقدم "قطعة أخرى من اللغز" لما يسبب المرض ، لكنهم أضافوا أن الأمر سيستغرق المزيد من العمل لتحويل هذا إلى علاجات جديدة للمرضى.

