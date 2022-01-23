دراسة تكشف سبب تعقيد فهم تطور التنكس العصبي في مرض الزهايمر وعلاجه النهائي

تشرح آن روبنسون ، رئيسة قسم الهندسة الكيميائية في كارنيجي ميلون ، في أحدث ورقة بحثية لها ، نُشرت في مجلة علم الأعصاب الجزيئي ، سبب تعقيد فهم تطور التنكس العصبي في مرض الزهايمر ، وعلاجه النهائي ، أكثر بكثير مما فعل الباحثون سابقًا.

يعاني واحد من كل عشرة أميركيين فوق سن 65 عامًا من مرض الزهايمر ، حيث يرتفع إلى واحد من كل ثلاثة من بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. وهو سادس سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، ويعيش أكثر من خمسة ملايين شخص مع هذا المرض حاليًا. في جميع أنحاء العالم ، يقفز هذا الرقم إلى ما يقرب من 50 مليون. العمر هو العامل الأكثر أهمية في ما إذا كان الشخص يظهر أعراض مرض الزهايمر ، وعلى الرغم من أن المعلومات التشخيصية لتأكيد المرض تتحسن ، لا توجد حتى الآن علاجات أو علاجات لإبطاء أو وقف تقدم المرض.

في جميع الأمراض التنكسية العصبية ، يبدأ التنكس في جزء واحد من الدماغ وينتقل إلى مناطق أخرى ، مما يتسبب في تلف واسع النطاق وفقدان أنسجة المخ. في مرض الزهايمر ، هناك عدة أشياء ، مثل وجود ببتيد A-beta أو الإصابة ، يمكن أن تسبب بروتين tau - وهو بروتين في الخلايا العصبية المسؤولة عن استقرار تلك الخلايا العصبية - ليبدأ في تشكيل نفسه بطرق مختلة ؛ الأول في سلسلة من الأحداث. ومع ذلك ، لا يزال العلماء غير متأكدين من كيفية انتقال تاو الممرض من خلية إلى أخرى ، وبالتالي ينتشر عبر الدماغ ويحدث فوضى. إن فهم كيفية احتواء المرض في منطقة صغيرة من الدماغ يمكن أن يساعد في إبطاء تقدمه ووقف التنكس المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر.

يقول روبنسون: "كان هناك عدد من نماذج مرض الزهايمر التي تحاول تفسير كيفية انتقال تاو المشوهة من جزء من الدماغ إلى الجزء الآخر". "العديد من هذه النماذج تتعامل مع المشكلة من منظور الكل أو لا شيء - بروتين تاو الطبيعي يسير على هذا النحو فقط ؛ بروتين تاو المشوه يسير على هذا النحو فقط ، أو تاو المشوه يدخل الخلية بهذه الطريقة ؛ تاو طبيعي بطريقة أخرى. ومع ذلك ، التشغيل في ظل هذه النماذج أنتج تاريخياً بيانات متضاربة على ما يبدو ؛ البيانات التي تعرض الباحثون الذين يدرسون مرض الزهايمر لضغوط شديدة للتوفيق بينها ".

رسم توضيحي تخطيطي للاستجابات داخل الخلايا المتأثرة بداء الالتقام تاو الأحادي

رسم توضيحي تخطيطي للاستجابات داخل الخلايا المتأثرة بداء الالتقام تاو الأحادي. يتم استيعاب تاو أحادي بسرعة بواسطة كل من الخلايا العصبية والخلايا الدبقية ، بوساطة مسار كثرة الكريات الحبيبية المعتمد على الأكتين. الائتمان: هندسة كارنيجي ميلون الكيميائية

تتحدى الأدلة من دراسة Robsinson الجديدة هذه النماذج `` الكل أو لا شيء '' ، حيث اكتشف فريقها مؤخرًا طرقًا أخرى يمكن للخلايا أن تمتص بروتين تاو ، مما يؤثر في النهاية على كيفية استجابة الخلايا. وفقًا لروبنسون ، في حين أن النماذج السابقة ربما تناقضت على ما يبدو نتائج بعضها البعض ، فمن المحتمل أن تكون جميعها صحيحة ولم تكن تبحث ببساطة في استيعاب تاو بشكل كلي بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد دليل على أن الخلايا لديها أي طريقة للتمييز والفرز بين تاو الطبيعي والتالف.

يقول روبنسون: "كثيرًا ما اعتقد الناس أن هناك بروتينًا واحدًا على سطح الخلية مسؤول عن امتصاص تاو". "ولكن ما وجدناه هو أن هناك بالفعل عدة مسارات لدخول تاو إلى الخلايا. وبينما يمكن تناول تاو الممرضة أسرع قليلاً من تاو الطبيعي ، فإن الخلايا العصبية والخلايا الأخرى في الدماغ تأخذ كلا الشكلين بسرعة نسبيًا (في دقائق) وهذا يعني أن الحفاظ على مرور الخلايا العصبية في تاو سليم ، بدلاً من تاو المشوه ، سوف يتطلب نهجًا علاجيًا أكثر دقة. "

تشير البيانات الجديدة إلى أن الجهود السابقة لابتكار علاجات لمرض الزهايمر كانت مضللة. وفقًا للنماذج السابقة ، إذا تمكن العلماء من العثور على مسار واحد ، أو إنزيم أو بروتين مسؤول عن امتصاص تاو المشوه ، فيمكنهم إيقاف تشغيله ، مثل مفتاح الضوء ، باستخدام علاج واحد. في حين أن هذا النهج قد يبدو مناسبًا بسبب نجاح الاستراتيجيات المماثلة لأمراض مثل التليف الكيسي والسكري ، أثبت بحث روبنسون أن هذا لن يعمل على الأرجح كطريقة لعلاج مرض الزهايمر.

"بناءً على النتائج التي توصلنا إليها ، يتطلب مرض الزهايمر نهجًا مشابهًا لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية ، حيث يكون لديك مزيج من الأدوية المستخدمة لمعالجة عناصر مختلفة من المرض. تعمل هذه الأدوية معًا لتحقيق الهدف الأكبر ؛ علاج أعراض مرض الزهايمر في مريض معين .

مصدر المعلومات موقع medicalxpress.