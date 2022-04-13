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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطريقة غير تقليدية.. حضري أومليت البيض

صدى البلد

هل تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة  إنقاص الوزن إليك وصفة سهلة لتحضير البيض بطريقة غير تقليدية إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع delish

إجمالي وقت الطهي30 دقيقة
وقت التحضير15 دقيقة
وقت الطبخ15 دقيقة
تكفي لشخصين
 

مكونات الأومليت 

2 بيض

2 حبة طماطم

1 بصلة

1 فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة قرفةملح حسب الذوق
 

سحورك عندنا .. طريقة تحضير فول بالزيت مع بيض أومليت

طريقة تحضير الأومليت بالخطوات


1.سخني مقلاة وأضيفي إليها الثوم المهروس ثم نضيف الطماطم المفرومة ونتركها تطهى

2.يقطع البصل جنبًا إلى جنب ويقلى حتى يصبح مقرمشًا وبمجرد الانتهاء من ذلك ، وييضاف إلى الطماطم مع إضافة  الملح والفلفل والقرفة ومسحوق الفلفل الأحمر وأمزجى المكونات

.3.الآن ، قم يتكسير البيض على قاعدة الطماطم واتركها تطهى.

6.بمجرد أن يصبح البيض جاهزًا ، زينه بالبصل المقلي. تقدم مع خبز مسطح واستمتع بالطعم!

delish

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