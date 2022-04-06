سحورك عندنا .. طريقة تحضير فول بالزيت مع بيض أومليت

تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبات مختلفة في السحور، كما تحرص على تقديم الأطعمة التي تفيد الجسم ، وتساعد على منع الجوع والعطش خلال نهار رمضان.

وإليك طريقة تحضير الفول بالزيت مع البيض الأومليت:

مقادير فول بالزيت

• فول

• فلفل حار

• بصل

• كمون

• طماطم

• ليمون

• كزبرة خضراء

• بقدونس

• ملح – فلفل

• زيت ذرة

طريقة تحضير فول بالزيت

1- ضيفي زيت في الطاسة مع الفول المدمس

2- قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول

3- ضعي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار

4- ثم قدمي طبق الفول بالزيت

مقادير بيض أومليت

• بيض

• سمن

• ملح

• فلفل أسود

• لبن

• فلفل رومي

• جبنة بيضاء

• قريش

طريقة تحضير بيض أومليت

1- أخفقي البيض مع اللبن ثم تضاف الجبنة

2- ضيفي الفلفل الرومي والملح والفلفل وتقلب جيدا

3- ثم ذوبي السمن في الطاسة ثم يضاف خليط الاومليت

4- ثم يترك حتى تمام النضج ويقدم