عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا .. طريقة تحضير فول بالزيت مع بيض أومليت

فول
فول

تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبات مختلفة في السحور، كما تحرص على تقديم الأطعمة التي تفيد الجسم ، وتساعد على منع الجوع والعطش خلال نهار رمضان.

وإليك طريقة تحضير الفول بالزيت مع البيض الأومليت: 

 

txt

حلويات مصرية.. طريقة عمل أم علي

txt

وصفة عالمية.. طريقة عمل سيزلنج الدجاج

 

مقادير فول بالزيت

• فول 

• فلفل حار 

• بصل 

• كمون 

• طماطم 

• ليمون 

• كزبرة خضراء 

• بقدونس 

• ملح – فلفل 

• زيت ذرة 

طريقة تحضير فول بالزيت

1- ضيفي زيت في الطاسة مع الفول المدمس

2- قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول

3- ضعي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار

4- ثم قدمي طبق الفول بالزيت

مقادير بيض أومليت

• بيض 

• سمن

• ملح 

• فلفل أسود 

• لبن 

• فلفل رومي 

• جبنة بيضاء 

• قريش 

طريقة تحضير بيض أومليت

1- أخفقي البيض مع اللبن ثم تضاف الجبنة

2- ضيفي الفلفل الرومي والملح والفلفل وتقلب جيدا

 3-  ثم ذوبي السمن في الطاسة ثم يضاف خليط الاومليت

4- ثم يترك حتى تمام النضج ويقدم

فول بيض السحور وجبات صحية Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

الاتحاد الجزائري: «فيفا» سيناقش طعن إعادة مباراة الكاميرون 21 أبريل

إخلاء مطار «نيكولا تيسلا» في صربيا إثر تهديد بزرع قنبلة

ما هو الصداع النصفي؟ وما علاجه؟

يفسد الصوم.. اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير أثناء السحور

هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ