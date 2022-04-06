سحورك عندنا .. طريقة تحضير فول بالزيت مع بيض أومليت

تحتار العديد من السيدات حول تقديم وجبات مختلفة في السحور، كما تحرص على تقديم الأطعمة التي تفيد الجسم ، وتساعد على منع الجوع والعطش خلال نهار رمضان.
وإليك طريقة تحضير الفول بالزيت مع البيض الأومليت:
مقادير فول بالزيت
• فول
• فلفل حار
• بصل
• كمون
• طماطم
• ليمون
• كزبرة خضراء
• بقدونس
• ملح – فلفل
• زيت ذرة
طريقة تحضير فول بالزيت
1- ضيفي زيت في الطاسة مع الفول المدمس
2- قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وكذلك البصل واضيفيها للفول
3- ضعي البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الحار وفص الثوم المفروم واتركيها لتغلي على النار
4- ثم قدمي طبق الفول بالزيت
مقادير بيض أومليت
• بيض
• سمن
• ملح
• فلفل أسود
• لبن
• فلفل رومي
• جبنة بيضاء
• قريش
طريقة تحضير بيض أومليت
1- أخفقي البيض مع اللبن ثم تضاف الجبنة
2- ضيفي الفلفل الرومي والملح والفلفل وتقلب جيدا
3- ثم ذوبي السمن في الطاسة ثم يضاف خليط الاومليت
4- ثم يترك حتى تمام النضج ويقدم