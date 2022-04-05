وصفة عالمية.. طريقة عمل سيزلنج الدجاج

تعتبر طريقة عمل سيزلنج الدجاج من الوصفات العالمية الشهية والسريعة التي يحبها الجميع خاصةً الأطفال، ومن بين الطرق المختلفة لعمل الدجاج تتميز وصفة سيزلنج الدجاج الشهية للغاية .



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سيزلنج الدجاج، وهي وصفة سهلة وسريعة، ولا تستغرث وقت تحضيرها سولا 60 دقيقة، وهذه الوصفة تكفي لحوالي شخصين، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.



طريقة عمل سيزلنج الدجاج

طريقة عمل سيزلنج الدجاج



مقادير طريقة عمل سيزلنج الدجاج :

250 غ دجاج

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

1 بيض

½ كوب نشاء الذرة

1 بصل

½ كوب جزر

½1 كوب فليفلة ملونة

½ كوب بصل أخضر

1 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة كاتشاب

2 ملعقة كبيرة سكر أسمر

¼ كوب صويا صوص

½1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

رشة ملح



طريقة عمل سيزلنج الدجاج :

- في صحن يوضع الدجاج، ونقوم بتتبيلها بالملح، البابريكا، البهار الأسود ونقوم بالتقليب.

- يضاف البيض ونقوم بإعادة التقليب، وتوضع قطع الدجاج بكيس به نشاء الذرة ثم نغلقه ، ونقوم بالرَج ليمتزج الدجاج بالنشاء.

- لعمل الصوص: في صحن ضعي ماء، كاتشاب، سكر أسمر، صويا صوص، نشاء ذرة، ملح ونقوم بالتقليب.

- في مقلاة على النار نقوم بتسخين الزيت، ثم نقلي الدجاج بالزيت حتى يتحول للون الذهبي.

- نرفع الدجاج من على النار، وفي مقلاة نقوم بتسخين الزيت، ثم يضاف البصل ونقوم بالتقليب.

- يضاف الجزر والفلفل الملون ونعيد التقليب، ونقوم بإضافة الدجاج مع التحريك.

- نضع الصوص والبصل الأخضر ونقوم بالتقليب، ثم نقدم سيزلنج الدجاج ساخنًا.