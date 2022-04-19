فراشة الفلوت في ليلة المقامات الروحية.. رانيا يحيى ببيت السناري الأربعاء

بدعوة من الفنان انتصار عبد الفتاح والفنانة سهام يوسف تقدم فراشة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى ليلة من ألف ليلة وليلة فى سهرة موسيقية ضمن ليالى المقامات الروحية فى شهر رمضان المبارك فى بيت السنارى بحى السيدة زينب بوسط القاهرة يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ الساعة التاسعة مساء.

تصاحب رانيا فرقتها الموسيقية وهم أحمد حشيش على الكي بورد، دكتور أحمد أنور على البيز جيتار ،عمرو راشد آلات إيقاع هانى زين إيقاع شرقى، مايكل فؤاد على القانون.

كما تشارك فراشة الفلوت فى الحفل شقيقتها الفنانة المتميزة الدكتورة رشا يحيى عازفة الفيولا والنجمة الشابة فريدة الهرميل والفنان المبدع يحيى الهرميل

تقدم رانيا مجموعة من أجمل الألحان الشرقية والأعمال الموسيقية الجميلة على آلة الفلوت.

يذكر أن رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضوة بالمجلس القومى للمرأة وعضوة بالمجلس الأعلى للثقافة وعضوة باتحاد كتاب مصر. ولها العديد من الإسهامات الفنية والثقافية في الداخل والخارج.