عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراشة الفلوت في ليلة المقامات الروحية.. رانيا يحيى ببيت السناري الأربعاء

صدى البلد

بدعوة من الفنان انتصار عبد الفتاح والفنانة سهام يوسف تقدم فراشة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى ليلة من ألف ليلة وليلة فى سهرة موسيقية ضمن ليالى المقامات الروحية فى شهر رمضان المبارك فى بيت السنارى بحى السيدة زينب بوسط القاهرة يوم الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ الساعة التاسعة مساء.

تصاحب رانيا فرقتها الموسيقية وهم أحمد حشيش على الكي بورد، دكتور أحمد أنور على البيز جيتار ،عمرو راشد آلات إيقاع هانى زين إيقاع شرقى، مايكل فؤاد على القانون.

كما تشارك فراشة الفلوت فى الحفل شقيقتها الفنانة المتميزة الدكتورة رشا يحيى عازفة الفيولا والنجمة الشابة فريدة الهرميل والفنان المبدع يحيى الهرميل
تقدم رانيا مجموعة من أجمل الألحان الشرقية والأعمال الموسيقية الجميلة على آلة الفلوت.

يذكر أن رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضوة بالمجلس القومى للمرأة وعضوة بالمجلس الأعلى للثقافة وعضوة باتحاد كتاب مصر. ولها العديد من الإسهامات الفنية والثقافية في الداخل والخارج.

انتصار عبد الفتاح سهام يوسف رانيا يحيى ألف ليلة وليلة يحيى الهرميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

حصل على تعويض 450 ألف دولار.. أمريكي يقاضي شركته لاحتفالهم بعيد ميلاده|تفاصيل

أحمد كريمة: صدقة الفطر تخرج بحد أدنى 15 جنيها عن الفرد| فيديو

دعاء الفجر للفرج .. 6 كلمات لا ترد يغفل عنها الكثيرون

جهاد جريشة: شاشات تقنية الفيديو بإفريقيا بها مشاكل.. والمخرج هو المتحكم بها

احتفالا بعيد الفصح.. أرنب في استقبال الصحفيين بالبيت الأبيض.. صور

وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم التراث العالمي في المتحف القومي للحضارة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ