مصنع تسلا في "جيجا برلين" ينتج ألف سيارة شهريا و 50 ألف سنويا

أفادت تقارير صحفية جديدة صادرة عن ألمانيا عن معدلات الإنتاج الآخذة في النمو بمصنع تسلا جيجا برلين الذي تم افتتاحه مؤخرا بحضور المدير التنفيذي إيلون ماسك ، والذي ينتج حاليا 350 سيارة من طراز تسلا Y في الأسبوع.

وفقا لموقع "إليكتريك" المتخصص في التكنولوجيا والسيارات، تأتي الزيادة الإنتاجية تماشيا مع ما سبق وأعلن عنه إيلون ماسك بأن المرحلة الثالثة من خطة تسلا وهي المرحلة التي تعيشها حاليا تتمثل في التوسع والانتشار وزيادة الإنتاج بأقصى حد ممكن، وبالفعل بدأت تسلا للتو الإنتاج في جيجا برلين قبل شهر واحد، واستطاعت تحقيق نتائج جيدة وتطمح زيادة مهولة في حجم الإنتاجية لتنتج ألف سيارة تسلا Y شهريا.

عند افتتاح مصنع جيجا برلين، لم يصدر صانع السيارات أي تلميحات أو إعلانات صريحة بشأن الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

لكن تقرير جديد من موقع Automobilwoche الألمانية يدعي أن لديها مصادر داخلية مطلعة على البيانات من داخل مصنع جيجا برلين، يدعي المنشور أن تسلا تنتج حاليًا 350 سيارة طراز Y أسبوعيًا في المصنع، وفقًا للمصادر نفسها ، تهدف تسلا إلى زيادة الإنتاج إلى 1000 وحدة أسبوعيًا بحلول نهاية الشهر.

كما أكدت شركة تسلا موتورز عند إطلاق المصنع ، فإن سيارات الطراز Y التي يتم إنتاجها حاليًا في "جيجا برلين"، مزودة بخلايا بطارية 2170، ولكن هذا على وشك التغيير، حيث سبق أن صرح ماسك أن تسلا تهدف إلى التحول إلى بنية حزمة البطارية الهيكلية الجديدة المدعومة بخلايا البطارية 4680 الجديدة في غضون بضعة أشهر قادمة".

يذكر التقرير أن التحول في خلايا البطاريات سيحدث بالقرب من نهاية العام الحالي، وسيتطلب إغلاق المصنع الذي سيستمر بضعة أسابيع.

بعد الكشف عن معدلات الإنتاج الفعلية لتسلا جيجا برلين انقسم محبي تسلا إلى فريقين، الفريق الأول يقول إن هذه الأرقام أخبار رائعة بينما يقول المتشائمون أن هذه الأرقام تسلط الضوء على انحدار شديد في أرقام المبيعات وأن الشركة تعاني من مشكلات.

الواقع أن الأرقام تبدو جيدة، خاصةً إذا كان بإمكانهم بالفعل تحقيق ألف مركبة أسبوعيًا خلال الأسبوعين المقبلين لتحقيق المعدل الشهري المطلوب. هذه بالفعل طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف وحدة.