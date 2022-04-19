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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها. 


وظهرت روان بن حسين في الصورة، بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أنيقا، واعتمدت علي مكياج ناعم.

إطلالة رمضانية.. روان بن حسين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. شاهد

وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 


الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.


كما طرحت ​روان بن حسين، في سبتمبر ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.


يذكر أن روان بن حسين، طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

 

 

روان بن حسين انستجرام الفنانة الكويتية روان بن حسين

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