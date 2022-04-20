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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس قائد سيارة دهس الطفلة"ميسرة" بشوارع المحلة الكبرى 4 أيام

الطفلة ميسرة ضحية
الطفلة ميسرة ضحية الحادث

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس  قائد سيارة ملاكي ٤ أيام  متهم بدهس الطفلة "ميسرة" في العقد الثاني من عمرها أثناء سيرها بشارع رئيسي بنطاق حي أول المحلة لحين سماع أقوال شهود عيان والمتهم في الحادث .

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ إلي  شرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول فتاة تدعي “ميسرة. ا” طالبة في الصف الثالث الإعدادي تبلغ من العمر 15 عاما مصابة بكسور متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ وجروح وكدمات وسحجات، صدمتها سيارة ملاكي بمنطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة.

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول  قوة أمنية من المباحث الجنائية بقسم أول المحلة وجرى نقل المصابة إلى مستشفى المحلة العام

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وكشفت التحريات الأمنية شروع سيارة ملاكي مسرعة يقودها  طفل لم يتجاوز عمره 16 سنة  بدهس المجني عليها أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة وفر هاربا مما تسبب في إصابه الفتاة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف بالمخ وحالتها الصحية حرجة ولايمكن استجوابها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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المحلة الكبرى مدير امن الغربية شرطة مستشفى المحلة العام شوارع المحلة نيابة دهس طفلة قائد سيارة

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