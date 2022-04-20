بيطري الغربية : تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن ما تم تحصينه حتى أمس الثلاثاء، بلغ 243 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022.

وأوضح أنور، في بيان، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.