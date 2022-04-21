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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. طاسة فول بالسجق والبيض مع طعمية بالخضار

سحورك عندنا.. طاسة
سحورك عندنا.. طاسة فول بالسجق والبيض مع طعمية بالخضار

 تحتار الكثير من السيدات وربات المنزل في اختيار أطباق السحور المتنوعة  التي يمكن أن  تقدمها لأفراد أسرتها، فيحرص دائما العديد من الأشخاص على تقديم الوجبات  الأطباق السهلة والشهية التي لا تشعرهم بالعطش خلال الصيام.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الأطباق السهلة واللذيذة لوجبة السحور من الشيف سارة عبدسلام وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

طريقة عمل طاسة فول بالسجق والبيض 

المقادير:
٣كوب فول مدمس 
٢كوب سجق قطع 
١كوب فلفل الوان 
بصلة حمراء مكعبات 
٤ بيض 
ملعقة صغيرة كمون 
رشة جوزة الطيب 
ملح
فلفل اسود 
سمنة 
طريقة التحضير: 
توضع سمنة في طاسة على النار ويضاف السجق ويشوح  ثم يضاف البصل ويقلب ويضاف الفلفل الالوان ويقلب سريعا ثم نضيف الفول ويقلب ونقوم بعمل فتحات في الطاسة ويكسر البيض في النصف وتغطى ويترك على نار هادئة ويترك حتى ينضج ويرفع ويقدم بالهنا والشفا. 

 


طريقة عمل طاسة طعمية بالخضار 

المقادير:
٢كوب عجينة طعمية 
كوب طماطم مكعبات 
كوب فلفل الوان مكعبات 
كوب مشروم مكعبات 
٣بيض 
رشة جوزة الطيب 
ملح
فلفل اسود
زيت نباتي 
طريق التحضير:-
يوضع زيت في طاسة على النار ويضاف له المشروم والفلفل والطماطم ويقلب ويضاف له رشة ملح وفلفل اسود ويقلب حتى يذبل ثم تضاف عجينة الطعمية وتقلب ثم تفرد في الطاسة  ويكسر البيض في النصف وترش بملح وفلفل اسود  ويوضع فى الفرن الساخن وتترك حتى ينضج.

 

 

السحور طريقة عمل طاسة فول بالسجق والبيض وجبة السحور طاسة فول طعمية بالخضار

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