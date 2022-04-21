بدون عجن.. طريقة عمل فطيرة الأجبان

فطيرة الاجبان من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف غادة التلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة الاجبان بدون عجن.

مقادير فطيرة الأجبان

٣ كوب دقيق

١ ملعقه كبيره سكر

٢ ملعقه صغيره خميره

١ ملعقه صغيره ملح

١ بيض

١ كوب حليب

١/٤ كوب زيت



الحشوة والوجه

١ كوب جبن شيدر

١ كوب جبن موتزاريلا

٢ كوب جبن فيتا

١ فلفل احمر و اخضر و اصفر

١ ملعقه كبيره حبه البركه

١ ملعقه كبيره سمسم

صفار بيضه للوجه



طريقة تحضير فطيرة الأجبان



نضع الزيت مع الحليب و البيض، الخميرة و السكر و نخلط

ثم نضيف رشة ملح و الدقيق و نعجن قليلا( تكون طرية قليلا)

نغطيها و نتركها تخمر لمدة ساعة

لعمل الخلطة

نخلط الاجبان مع الفلفل الالوان المقطع و السمسم و حبة البركة و نخلطهم

نرش السطح بالدقيق و نفرد العجين بالنشابة قليلا على شكل دائرة

ثم نسكب المنتصف الخليط و نقفل عليها جيدا ( مثل الصرة)

نقلبها و نفردها قليلا نضعها بالصينية و ندهن الوجه بصفار البيض و نرش الوجه بالجبنة الشيدر و السمسم

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة

و تقدم بالهنا و الشفا

