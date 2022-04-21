بدون عجن.. طريقة عمل فطيرة الأجبان

فطيرة الاجبان من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
قدمت الشيف غادة التلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة الاجبان بدون عجن.
مقادير فطيرة الأجبان
٣ كوب دقيق
١ ملعقه كبيره سكر
٢ ملعقه صغيره خميره
١ ملعقه صغيره ملح
١ بيض
١ كوب حليب
١/٤ كوب زيت
الحشوة والوجه
١ كوب جبن شيدر
١ كوب جبن موتزاريلا
٢ كوب جبن فيتا
١ فلفل احمر و اخضر و اصفر
١ ملعقه كبيره حبه البركه
١ ملعقه كبيره سمسم
صفار بيضه للوجه
طريقة تحضير فطيرة الأجبان
نضع الزيت مع الحليب و البيض، الخميرة و السكر و نخلط
ثم نضيف رشة ملح و الدقيق و نعجن قليلا( تكون طرية قليلا)
نغطيها و نتركها تخمر لمدة ساعة
لعمل الخلطة
نخلط الاجبان مع الفلفل الالوان المقطع و السمسم و حبة البركة و نخلطهم
نرش السطح بالدقيق و نفرد العجين بالنشابة قليلا على شكل دائرة
ثم نسكب المنتصف الخليط و نقفل عليها جيدا ( مثل الصرة)
نقلبها و نفردها قليلا نضعها بالصينية و ندهن الوجه بصفار البيض و نرش الوجه بالجبنة الشيدر و السمسم
ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة
و تقدم بالهنا و الشفا