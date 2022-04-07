بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني بدون خبز وبخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.
المقادير والخطوات
سوف تحتاج:
بسكويت بالشوكولاتة
8 ملاعق من الجبن الكريمي
1 كوب زبدة الفول السوداني
نصف كوب سكر حبيبي
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية
1كريمة مخفوقة
شوكولاتة مبشورة للتزيين
طريقة تطبيق الوصفة
1-باستخدام الخلاط الكهربائي ، اخفقي السكر والجبن الكريمي حتى يصبح المزيج ناعمًا. الآن اخلطي الفانيليا وزبدة الفول السوداني. اطوي الطبقة العلوية المخفوقة.
2-يُسكب المزيج ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتزين الفطيرة بشراب الشوكولاتة والكريمة المخفوقة ورشي عليها الشوكولاتة المبشورة.