بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني بدون خبز وبخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.

المقادير والخطوات

سوف تحتاج:

بسكويت بالشوكولاتة

8 ملاعق من الجبن الكريمي

1 كوب زبدة الفول السوداني

نصف كوب سكر حبيبي

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية

1كريمة مخفوقة

شوكولاتة مبشورة للتزيين

طريقة تطبيق الوصفة

1-باستخدام الخلاط الكهربائي ، اخفقي السكر والجبن الكريمي حتى يصبح المزيج ناعمًا. الآن اخلطي الفانيليا وزبدة الفول السوداني. اطوي الطبقة العلوية المخفوقة.

2-يُسكب المزيج ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتزين الفطيرة بشراب الشوكولاتة والكريمة المخفوقة ورشي عليها الشوكولاتة المبشورة.