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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل زبدة الفول السوداني

صدى البلد

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير فطيرة زبدة الفول السوداني بدون خبز وبخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره بالمقادير والخطوات.

المقادير والخطوات 

سوف تحتاج:

 بسكويت  بالشوكولاتة
8 ملاعق من الجبن الكريمي
1 كوب زبدة الفول السوداني
نصف كوب سكر حبيبي
1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية
1كريمة مخفوقة 

 شوكولاتة مبشورة للتزيين

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طريقة تطبيق الوصفة

1-باستخدام الخلاط الكهربائي ، اخفقي السكر والجبن الكريمي حتى يصبح المزيج ناعمًا. الآن اخلطي الفانيليا وزبدة الفول السوداني. اطوي الطبقة العلوية المخفوقة.
2-يُسكب المزيج  ويُترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتزين الفطيرة بشراب الشوكولاتة والكريمة المخفوقة ورشي عليها الشوكولاتة المبشورة. 

طريقة عمل فطيرة الدجاج فطيرة الدجاج طريقة عمل فطير زبدة الفول شراب الشوكولاتة طريقة عمل زبدة الفول السوداني

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