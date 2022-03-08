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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحارب أمراض عديدة ..تعرفي فوائد زبدة الفول السوداني للكبار والصغار

الفول السوداني
الفول السوداني

فوائد زبدة الفول السوداني للأطفال والكبار فهي خيارًا جيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ويمكنك استخدام زبدة الفول السوداني بدلاً من السكر لعمل أطباق صحية مختلفة مثل زبدة الفول السوداني أو فطائر الموز بزبدة الفول السوداني . كما أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية.إليك أبرز فوائد زبد الفول السوداني وفقا لموقع هيلث 

1-مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تعد الفول السوداني غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن مستويات الكوليسترول في الدم.

فوائد زبدة الفول السوداني للنساء

2-فوائد زبدة الفول السوداني للبشرة

من أهم فوائد زبدة الفول السوداني للنساء كونها لا تحتوي على أي دهون مشبعة تضر بصحة القلب وتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعد من أهم المعادن الصديقة للقلب على عكس الصوديوم.

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3-فوائد زبدة الفول السوداني لمحاربة حصوات المرارة

تشمل فوائد زبدة الفول السوداني الطبيعية أيضًا تقليل مخاطر الإصابة بحصوات المرارة في الجسم

4-فوائد زبدة الفول السوداني لمحاربة السرطان

 تحتوي زبدة الفول السوداني على Beta-sitosterol ، وهي مادة معروفة بالتحكم في تكوين وانتشار الخلايا السرطانية 

فوائد زبدة الفول السوداني 
 

5-فوائد زبدة الفول السوداني للبشره
 

تعد من أبرز فوائد زبدة الفول السوداني الآخرى للنساء فائدتها للبشرة لكونها مصدر كبير لفيتامين E وفيتامين B3 وفيتامين B6 والفولات والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز. كما أنه يحتوي على فيتامين ب 5 والحديد والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم بكميات صغيرة وكلها عناصر غذائية مفيدة للبشرة

فوائد زبدة الفول السوداني للبشره
 

فوائد زبدة الفول السوداني لزيادة الوزن
 

بينما تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من السعرات الحرارية لكل وجبة ، إلا أنها تساعد في إنقاص الوزن لأنها تبقيك مشبعًا لفترة أطول.

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