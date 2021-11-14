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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لمرض السكري.. تعرف على أعراضه

مرض السكري
مرض السكري

يحتفي العالم اليوم في الـ 14 من نوفمبر باليوم العالمي لـ مرض السكري ، هو مرض استقلابي يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقوم هرمون الأنسولين بنقل السكر من الدم إلى خلاياك ليتم تخزينه أو استخدامه للحصول على الطاقة، مع مرض السكري ، إما أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين الذي يصنعه بشكل فعال.

ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم من مرض السكري إلى تلف الأعصاب والعينين والكليتين والأعضاء الأخرى.

 

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هناك عدة أنواع مختلفة من مرض السكري:

1- مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية ، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا في البنكرياس ويدمرها ، حيث يصنع الأنسولين، كما أن سبب هذا الهجوم غير واضح، حوالي 10 في المائة من مرضى السكري لديهم هذا النوع.

2- يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين و يتراكم السكر في الدم.

أعراض مرض السكري

تنجم أعراض مرض السكري عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأعراض العامة
تشمل الأعراض العامة لمرض السكري ما يلي:

زيادة الجوع
زيادة العطش
فقدان الوزن
كثرة التبول
رؤية ضبابية
التعب الشديد
القروح التي لا تلتئم

الأعراض عند الرجال
بالإضافة إلى الأعراض العامة لمرض السكري، و الرجال الذين يعانون من مرض السكري قد يكون انخفاض الدافع الجنسي ، ضعف الانتصاب (ED) ، وضعف قوة العضلات.

الأعراض عند النساء
النساء يعانون من مرض السكري يمكن أن يكون لها أيضا أعراض مثل التهابات المسالك البولية ، التهابات الخميرة ، الجافة، حكة في الجلد.

مرض السكر النوع 1
يمكن أن تشمل أعراض مرض السكري من النوع 1 ما يلي:

الجوع الشديد
زيادة العطش
فقدان الوزن غير المقصود
كثرة التبول
رؤية ضبابية
تعب
قد يؤدي أيضًا إلى تغيرات في المزاج.

مرض السكري من النوع 2
يمكن أن تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

زيادة الجوع
زيادة العطش
زيادة التبول
رؤية ضبابية
تعب
تقرحات بطيئة الشفاء
قد يسبب أيضًا التهابات متكررة، وذلك لأن مستويات الجلوكوز المرتفعة تجعل من الصعب على الجسم الشفاء.

المصدر healthline

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