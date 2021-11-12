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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في شهر التوعية بالمرض.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن أعراض السكري

صدى البلد

يصاب مرضى السكري بنقص السكر في الدم عندما لا يكون لديهم ما يكفي من السكر (الجلوكوز) في دمائهم ، وقد يختلف من شخص لآخر.

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 يحدث نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن 70 مجم / ديسيلتر أو 3.9 ملي 

 في شهر التوعية بمرض السكري ، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الحالة وما يمكنك فعله حيال ذلك.

يعتبر نقص السكر في الدم مشكلة أكبر بكثير من ارتفاع السكر في الدم (السكريات العالية) لأن الجهاز العصبي الودي يعمل على زيادة الأدرينالين والكورتيزول وهرمونات النمو مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وفقا لـindianexpress 


"قد تؤدي هذه الاستجابة المتزايدة إلى نوبات قلبية لدى المصابين بأمراض القلب الموجودة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم عكس حالة نقص السكر في الدم في أقل من 20 دقيقة ، فقد يكون هناك تلف لا يمكن إصلاحه في الدماغ أيضًا.

وقد يتسبب الخوف من نقص السكر في الدم في أن يأخذ المريض كمية أقل من الأنسولين لضمان عدم انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير. 

وفقًا لموقع MayoClinic.org ، تشمل العلامات والأعراض الأولية لنقص سكر الدم السكري ما يلي:

الاهتزاز
الدوخة
التعرق
الجوع
سرعة ضربات القلب
وعدم القدرة على التركيز
الارتباك
التهيج أو نكد
القلق أو العصبية
الصداع

قد تظهر بعض الأعراض غير الشائعة في حالة نقص السكر في الدم الشديد ، والتي تشمل:
* النوبات
* فقدان الوعي

"نظرًا لأن هذه الأعراض ليست خاصة بنقص السكر في الدم ، فمن المستحسن قياس مستويات السكر في الدم عندما يعاني منها مريض السكري. في هذه الحالة ، يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كانت الأعراض قد تطورت بسبب مستويات الجلوكوز غير الطبيعية 

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