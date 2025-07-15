استدرجن شبابًا وابتزّوهم بمحادثات مخلة.. إحالة شبكة تضم خريجات كليات عليا وأجنبيات إلى المحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم ماديًا مقابل عدم نشر تلك المواد.

وكشفت القضية، التي حملت رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، و3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، عن تورط عناصر نسائية يحملن مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أخريات من جنسيات أجنبية، في واحدة من أخطر شبكات الابتزاز الإلكتروني في مصر مؤخرًا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمات اعتمدن على حسابات وهمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاستدراج ضحاياهن من الشباب، والدخول معهم في محادثات ذات طابع شخصي أو جنسي، ثم تصوير تلك المحادثات بالفيديو أو تسجيل الشاشة، واستغلالها لاحقًا للتهديد والابتزاز.

وتضمن أمر الإحالة عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليهم كتابةً بنشر صور ومحتوى مخدش للشرف، وابتزاز مادي تحت التهديد بفضح الضحايا أمام ذويهم، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بقصد تسهيل ارتكاب جرائم الابتزاز، وانتهاك خصوصية الضحايا بنشر صورهم دون إذنهم، واستخدام البيانات الشخصية للضحايا في سياقات إباحية ومسيئة، ومضايقة الضحايا بشكل متكرر عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وتباشر محكمة الجنايات المختصة خلال الأيام المقبلة نظر القضية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة.