معاكسة فتاة| قرار عاجل ضد المتهمين في معركة السلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة، تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمات بالوجه") وطرف ثان (8 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمات بالجسم") بسبب خلاف بينهما لقيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة نجلة أحد أفراد الطرف الأول تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.