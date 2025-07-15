إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة في منطقة المرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات ومتعلقات شخصية من داخل شقة بأسلوب "كسر الباب"، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج.

سرقة محتويات ومتعلقات شخصية

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل لارتكابه واقعة سرقة (جهازى "ميكرويف" – 2 مروحة حائط – شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المرج، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئى النية مالك مقهى وتاجر خردة مقيمان بدائرة القسم.