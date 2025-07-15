بعد اندلاع حريق بـ قلاية الزيت.. تشميع مطعم شهير في مصر الجديدة |صور

أغلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة مطعم شهير في شارع الميرغني بسبب العمل بدون تصريح وذلك بعد ساعات من اندلاع حريق به.

وتبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع في مطعم بالطابق الأرضي بأحد العقارات في شارع الميرغني بسبب ماس كهربائي بأحد توصيلات الكهرباء بـ قلاية الزيت.

وأفادت المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بأن شخصين أصيبا باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتقديم الإسعافات اللازمة لهما بسيارة إسعاف بموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بنشوب حريق في مطعم شهير بشارع الميرغني في مصر الجديدة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.