5 خرافات شائعة عن داء السكري

يؤثر مرض السكري ، الذي يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، على حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى الرغم من كونه حالة شائعة اليوم ، لا يزال السكري لديه العديد من الأساطير المرتبطة به.

من تناول أطعمة معينة إلى تجنب العديد من الأطعمة الأخرى ، يميل الناس إلى سوء إدارة المرض في كثير من الأحيان بسبب نقص الوعي. على هذا النحو ، هنا أخصائية التغذية لوفنيت باترا تحطم بعض الأساطير الشائعة.

" مرض السكري هو أمر شائع جدا، ولكن لا يزال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول أسبابه والعلاج وكيفية التعايش مع مرض السكري يؤثر روتين الحياة اليومية الخاصة بك. تخلص من الأساطير ، وأنت في طريقك إلى إدارة أفضل للمرض ".





الخرافة الأولى: مرضى السكر لا يستطيعون تناول الكربوهيدرات

حقيقة: الكربوهيدرات ليست عدوك. لا يتعلق الأمر بالكربوهيدرات بحد ذاته ، ولكن من المهم مراعاة نوع الكربوهيدرات وكمية الكربوهيدرات التي تتناولها والتوقيت المناسب لمن يعانون من مرض السكري.

الخرافة الثانية: يمكن أن يحتوي مرض السكري على "الدهون" بقدر ما يريد

حقيقة: وجود مرض السكري من النوع 2 وتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من مستويات الكولسترول الضارة وتزيد من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الخرافة الثالثة: اختيار المُحليات الصناعية هو خيار أكثر أمانًا

الحقيقة: قد تؤدي المحليات الصناعية إلى تفاقم مقاومة الأنسولين. إن مجرد تصنيف أحد العناصر على أنه "خالٍ من السكر" لا يجعله أفضل بالنسبة لك. قد لا يزال يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة أو الدهون أو السعرات الحرارية. اختر الأطعمة الحقيقية على المواد الكيميائية.

الخرافة الرابعة: إذا كنت تتناول أدوية ، فيمكنك تناول الحلويات

الحقيقة: إن تناول أدوية السكري ليس تذكرة لتناول الحلويات. قال باترا: "الدواء ، كما هو موصوف ، مهم إلى جانب نظام غذائي كثيف المغذيات من أجل إدارة مرض السكري والمضاعفات الأخرى".

الأسطورة 5: مرض السكري هو صراع مدى الحياة ولا يمكن عكسه

الحقيقة: "يمكن عكس داء السكري من خلال التدخلات الصحيحة" ، قال باترا.

"لا تقع في غرام هذه الخرافات حول مرض السكري! تحدث إلى اختصاصي التغذية أو الطبيب إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن خطر إصابتك بمرض السكري ".