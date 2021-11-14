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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمي للسكر ..هل تناول الكثير منه يؤذى الجنين ؟

الحمل
الحمل

يقام في هذا اليوم، 14 نوفمبر من كل عام، احتفالا باليوم العالمي للسكر، وهو يمثل حملة التوعية العالمية الأولية لمجتمع السكري.

 

ففي إطار هذا السياق هل يؤذي تناول الكثير من السكر أثناء الحمل الأم والطفل.


من حين لآخر ، لا يعد الانغماس في الحلويات أمرًا سيئًا. السكر ضروري للجسم ، لكن لا يمكنك تناول الكثير منه ، سواء كنت حاملًا أم لا. هنا ، يخبرك  موقع هيلثي عن استهلاك السكر أثناء الحمل ، وكيف يؤثر عليك وعلى طفلك ، وكيفية اختيار خيارات أفضل لإشباع رغباتك الشديدة في تناول السكر.

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هل يمكنك تناول السكر أثناء الحمل؟


يمكنك تناول السكر والأطعمة السكرية طالما أنها ليست بكميات كبيرة. ولكن إذا كنت تعانين من سكري الحمل ، فيجب أن تكوني حذرة للغاية بشأن تناول السكر.

لاحظ أيضًا أن هناك المزيد من السكر المكرر في الحلوى والبسكويت والكعك والمشروبات الغازية التي لا توفر أي تغذية. إذا كنت تتناولها كثيرًا ، فأنت بحاجة إلى استبدالها بخيارات صحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات التي تحتوي على سكريات طبيعية.

ما مقدار السكر الذي يمكنك تناوله بأمان أثناء الحمل؟


لا توجد توصيات معيارية لاستهلاك السكر أثناء الحمل. يعتمد تناول السكر المثالي بالنسبة لك على معدل الأيض ومستويات السكر في الدم والوزن. على أي حال ، من الجيد الحد من استهلاك السكر إلى 25 جرامًا أو أقل في اليوم .


هل يمكن أن يؤذي تناول الكثير من السكر أثناء الحمل الطفل؟

 

قد يكون للإفراط في تناول الأطعمة السكرية أو الكربوهيدرات تأثير على نمو الطفل. كما أن السكر الزائد في الدم بسبب سكري الحمل أو داء السكري من النوع 2 غير المنضبط يمكن أن يؤذي الجنين.

يمكن للسكر الزائد عبور المشيمة وزيادة مستويات السكر في دم الجنين. قد يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الأنسولين في جسم الطفل وجعل الطفل ينمو بشكل أكبر ، وهي حالة يشار إليها باسم macrosomia. يمكن أن تؤدي ولادة طفل كبير الحجم إلى مضاعفات مثل الحاجة إلى الولادة القيصرية والولادة المبكرة .


ما هي الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك السكر الزائد؟


يضيف السكر الزائد سعرات حرارية فارغة ويحرمك من التغذية التي تحتاجينها أثناء الحمل.

تفاقم أعراض الحمل: قد تتفاقم أعراض مثل القيء وحرقة المعدة وتقلب المزاج مع تناول السكر الزائد.
يسبب التعب: توفر الأطعمة السكرية سعرات حرارية فارغة وتفتقر إلى التغذية. تحتوي على السكروز ، وتسبب ارتفاعًا مؤقتًا في نسبة السكر في الدم ، مما يجعلك تشعري بالخمول والتعب.
يؤدي إلى نقص التغذية: الرغبة الشديدة في تناول الطعام أمر طبيعي أثناء الحمل. ولكن إذا كنت تشتهي الحلويات أكثر من الأطعمة الأخرى ، فاحرص على عدم الإفراط في تناول الطعام ، لأن السكريات تضيف سعرات حرارية فارغة مما يؤدي إلى زيادة الوزن ونقص المغذيات.

قد يسبب زيادة مفرطة في الوزن: قد يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة الوزن غير الصحي.
الكبد الدهني الحاد (AFL): يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكريات المحتوية على الفركتوز إلى متلازمة الكبد الدهنية. يمكن أن يؤثر أيضًا على التمثيل الغذائي للجنين وبالتالي يؤدي إلى السمنة أو مرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة .
قد يزيد من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج: يؤثر تناول كميات كبيرة من السكر على خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج عند النساء الحوامل ، لتجنب هذه المخاطر المحتملة ، قللي من تناول السكر.
 


نصائح لتقليل استهلاك السكر أثناء الحمل


للحد من تناول السكر:

قلل من الأطعمة التي تحتوي على السكر والوجبات الخفيفة. أو يمكنك التوقف عن تناول السكر المكرر تمامًا. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، قلل على الأقل من الكعك والآيس كريم والمعجنات والوجبات الخفيفة الأخرى التي تحتوي على سكر مضاف.

أضف الفواكه الحلوة قدر الإمكان. إذا كنت تشتهي السكريات ، فتناول الفواكه مثل المانجو والأناناس والفراولة. تجنب عصائر الفاكهة لأنها تحتوي على سكريات زائدة.
 

تجنب المحليات الصناعية. تستمر آثارها الضارة حتى بعد الحمل. قم بتضمين بدائل أفضل مثل سكر جوز الهند أو العسل.
انتبه للمكونات الموجودة في الأطعمة المعلبة.  تعرف على كمية السكر الموجودة في الأطعمة مثل حبوب الإفطار وزبدة الفول السوداني والصلصات وما شابه. ضع في اعتبارك فقط أولئك الذين لديهم محتوى منخفض من السكر.
لا تحتفظي بالحلوى أو الآيس كريم أو البسكويت أو أي أطعمة سكرية في المنزل قم بشرائها فقط عندما تريد الحصول على شيء حلو.
قلل من تناول السكر أو ابحث عن بدائل . يمكنك تجنب المربى الزائد على الخبز ، واستخدام ملعقة صغيرة من السكر بدلاً من اثنتين للشاي أو القهوة والحد من استهلاك الشوكولاتة أو الآيس كريم.

أو يمكنك فقط استبدال السكر الأبيض والمحليات الصناعية ببدائل صحية.

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