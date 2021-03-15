ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عادة تفعلها الكثير من الحوامل تسبب سكر الحمل

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
 تعتبر الرغبة الشديدة في تناول الطعام أمرًا طبيعيًا مثل غثيان الصباح والتعب أثناء الحمل و عادة ما يتم ملاحظة الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل و من بين جميع الأطعمة ، فإن الطعام الذي يتصدر قائمة الرغبة الشديدة في الحمل هو الوجبات السريعة ويعد الافراط فى تناولها شائع بين الكثير من النساء


 توقف عن هذه الأطعمة

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يجب التوقف بشكل أساسي عن أي شيء من الأطعمة الخفيفة المملحة ، والعلكة  والحلويات إلى الوجبات السريعة المقلية والمشروبات الغازية السكرية عندما تكونين حاملًا  كذلك عليك أن تكوني حذرة بشأن ما تأكلينه.

تجنبى الاجهاد

على الجانب الأخر يشكل عدم وجود الألياف في الأطعمة السريعة خطرًا آخر أثناء الحمل لأنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك لأن الإمساك يمكن أن يزيد من خطر حدوث تمزق في كيس الجنين بسبب الإجهاد بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكميات الكبيرة من السكر والدهون في الأطعمة السريعة قد تؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل وقد تتداخل أيضًا مع النمو الصحي للطفل.

مخاطر الوجبات السريعة

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز مخاطر الوجبات السريعة أثناء الحمل زيادة خطر الولادة المبكرة و يمكن أن يؤدي نقص الألياف في الأطعمة السريعة إلى الضغط على حركة الأمعاء  مما قد يؤدي إلى تمزق كيس الماء و حدوث مضاعفات 

ويعد الإمساك هو خطر آخر تشكله الوجبات السريعة أثناء الحمل بالاضافة إلى زيادة الوزن غير الصحية وغير المرغوب فيها ، وهو التأثير الأكثر وضوحًا لتناول الأطعمة السريعة وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل  ومضاعفات أخرى أثناء الولادة  .

يمكن أن يتعارض نقص البروتين أثناء الحمل مع نمو الكلى السليم للجنين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى عند الطفل وقد يكون هناك خطر متزايد للإصابة بالحساسية لدى الطفل  والتي تتطور عادة بين سن 7 و 9 سنوات

 أظهرت الدراسات أنه إذا كانت الأم تستهلك الكثير من الوجبات السريعة أثناء الحمل ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 لدى الأطفال

إذا كنت لا تستطيعين إلا أن تفرطى في كيس رقائق البطاطس ، فاستمرى في ذلك ؛ ولكن تأكدى من تناول الطعام بشكل أفضل في اليوم التالي لتجنب تراكم الدهون المفرط أو الآثار الضارة الأخرى.

أو يمكنك تجربة بدائل صحية مثل ، بدلًا من رقائق البطاطس ، جربى جذر البنجر أو رقائق الكرنب ؛ للكعك أو الحلوى ، جربى التفاح الموز وما إلى ذلك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

فائدة صحية للنوم على الجانب الأيسر

أطعمة تزيد من الإحساس بالجوع في الشتاء.. احذر من تناولها

أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

أفضل طرق العلاجات المنزلية لألم المعدة؟

للنساء.. أهم 10 نصائح لفقدان الوزن

ترشيحاتنا

أصحاب الهمم.. الخطيب يستجيب لـ عمر أيمن وأحمد مصطفى ويستقبلهما في الأهلي

نجم المحلة يحسم الجدل حول مفاوضات الاهلي والزمالك لضمه

أبو سنيدة في الصورة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته للزمالك

بسبب إقالة باتشيكو.. ممدوح عباس يهاجم مسئولي الزمالك

ارتفاع طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بفائدة 3%.. أستاذ تمويل يكشف خطوات الحصول على قرض تمويلي لأية وحدة سكنية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات السيارة MG ٢٠١٣ ..صور

حقائق وأسرار عن أصغر وأغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض