أحمد موسى: إسرائيل أقامت 10 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، قواعد الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سوريا.

وأكد أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تقول أنها لن تترك جبل الشيخ تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن إسرائيل أقامت 10 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية بعد احتلال الجولان بالكامل وجبل الشيخ.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل بنت أكبر قاعدة

عسكرية في جباتا الخشب في سوريا، متابعا أن المسافة بين القواعد الإسرائيلية والعاصمة دمشق يمكن قطعها سيرا على الأقدام.