في 21 يوما أسرع رجيم لنحت القوام ونسف الكرش

برجيم سهل وسريع يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتينها طوال الفترة الماضية برجيم لمدة 3 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته وفقا لموقع هيلث

الأسبوع الأول



الإفطار:

-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت

+ نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية.



الغداء :

نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.

+نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.

+سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن



فاكهة :

ثمرة فاكهة.



العشاء :

جبنة ملح خفيف وسلطة .

الأسبوع التاني



الإفطار:

كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن



بين الإفطار والغداء:

كوب قرفة بالجنزبيل والليمون



الغداء:

طبق خضراوات ني في ني + 3ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء

أو

طبق بسلة بالجزر + 3 ملاعق أرز ابيض + طبق سلاطة خضراء

أو

شريحتان بانيه فراخ باللمون + طبق سلاطة خضراء



بين الغداء والعشاء:

كوب بذر كتان ومريمارية



العشاء:

كوب زبادى بالليمون



الأسبوع الثالث



وجبة الافطار ..



– قطعة جبنه ملح خفيف او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة



وجبة الغداء ...



– شريحة من السمك المشوى

أو علبة تونة بدون زيت



طبق سلطة خضراء من السلاطة أو طبق خضار سوتيه



العشاء



كوب زبادى مزود بملعقة كمون