في 21 يوما أسرع رجيم لنحت القوام ونسف الكرش

برجيم سهل وسريع يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتينها طوال الفترة الماضية برجيم لمدة 3 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته وفقا لموقع هيلث
الأسبوع الأول
الإفطار:
-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت
+ نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية.
الغداء :
نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.
+نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.
+سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن
فاكهة :
ثمرة فاكهة.
العشاء :
جبنة ملح خفيف وسلطة .
الأسبوع التاني
الإفطار:
كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء:
كوب قرفة بالجنزبيل والليمون
الغداء:
طبق خضراوات ني في ني + 3ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
أو
طبق بسلة بالجزر + 3 ملاعق أرز ابيض + طبق سلاطة خضراء
أو
شريحتان بانيه فراخ باللمون + طبق سلاطة خضراء
بين الغداء والعشاء:
كوب بذر كتان ومريمارية
العشاء:
كوب زبادى بالليمون
الأسبوع الثالث
وجبة الافطار ..
– قطعة جبنه ملح خفيف او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة
وجبة الغداء ...
– شريحة من السمك المشوى
أو علبة تونة بدون زيت
طبق سلطة خضراء من السلاطة أو طبق خضار سوتيه
العشاء
كوب زبادى مزود بملعقة كمون