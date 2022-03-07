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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 21 يوما أسرع رجيم لنحت القوام ونسف الكرش

رجيم
رجيم

برجيم سهل وسريع يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة  التي اكتسبتينها طوال الفترة الماضية برجيم لمدة 3 أسابيع يساعد على حرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطته وفقا لموقع هيلث 

الأسبوع الأول


الإفطار:
-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت 
+ نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية.

الغداء :
 نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة.
+نصف فرخة مشوية أو مسلوقة  أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف.
+سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن 
 

فاكهة :
ثمرة فاكهة.

العشاء :
جبنة ملح خفيف وسلطة .

في 14 يوما.. أسرع رجيم لحرق الدهون في الشتاء وسد الشهية

في أسبوعين .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق الدهون

الأسبوع التاني


الإفطار:
كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء:
كوب قرفة بالجنزبيل والليمون

الغداء:
طبق خضراوات ني في ني  + 3ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
أو
طبق بسلة بالجزر + 3 ملاعق أرز ابيض + طبق سلاطة خضراء
أو
شريحتان بانيه فراخ باللمون + طبق سلاطة خضراء

بين الغداء والعشاء:
كوب بذر كتان ومريمارية

العشاء:
كوب زبادى بالليمون
 

الأسبوع الثالث


وجبة الافطار ..

– قطعة جبنه ملح خفيف او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة

وجبة الغداء ...

– شريحة من السمك المشوى
أو علبة تونة بدون زيت

طبق سلطة خضراء من السلاطة أو طبق خضار سوتيه

العشاء

كوب زبادى مزود بملعقة كمون

رجيم سهل رجيم لمدة 3 أسابيع حرق أسرع للدهون نسف الكرش الأسبوع الأول

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