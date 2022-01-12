في أسبوعين .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق الدهون

إذا كنت ممن يعانون من الوزن الزائد وتريدين التخلص منه بدون رجيمات قاسية إليك خطةالرجيم التالى لمدة أسبوعين بجانب المشروب التالى لنسف الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم لمدة اسبوعين وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

الأسبوع الأول



الأفطار:



2 ملعقة فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي + 1 بيضة مسلوقة.

أو



اليوم الأول :. 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء+ 3 ملاعق أرز.

اليوم الثاني : طبق شوربة كرنب + ربع فرخة مشوية + 3 ملاعق مكرونة.



اليوم الثالث: طبق سلاطة خضراء+ 3 ملاعق أرز + 2 شريحة لحم مشوى



اليوم الرابع: علبة تونة+طبق سلاطة خضراء+ رغيف سن.



اليوم الخامس: سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز + طبق سلطة.



اليوم السادس: طبق شوربة فراخ + 3 ملاعق أرز أو مكرونة + شريحة لحم مشوى.



اليوم السابع: شريحتان من لحم المشوى + طبق شوربة لحم بدون دسم.







العشاء:

ثمرتين من فاكهة.

الأسبوع الثانى



الإفطار..

كوب عصير برتقال

2 بيضة مسلوقة + 1/4 رغيف بلدي + علبة زبادي خالي الدسم.



الغداء اختار من الوجبات التالية



1/2 دجاجة مشوية + 2 ملعقة أرز على البخار + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة خضار + كفتة مشوية + سلطة خضراء.

أو

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.



طبق شوربة لسان عصفور + طبق خضار مع اللحم المفروم + طبق سلطة خضراء.

أو

شوربة عدس + شرائح لحم مشوي + 2 ملعقة أرز على البخار+ سلطة تبولة.

أو

شوربة دجاج + شريحة لازانيا + سلطة بطاطس متبلة.

أو

شوربة عدس + 3 ملاعق مكرونة + 2 شريحة لحم مشوي + سلطة خضراء.





العشاء



2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

مشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



بجانب الرجيم السابق إليك المشروب التالى لحرق أسرع للدهون إليك مكوناته وطريقة تطبيقه

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

2 عود نعناع أخضر طازج

ماء ساخن

نصف ملعقة من الجنزبيل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات وطريقة تطبيق مشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



فى وعاء به ماء اغلي النعناع والجنزبيل ثم ضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.