تخسيس بدون رجيم قاسى.. 6 مشروبات طبيعية ناسفة لـ الدهون

طريقة تخسيس بدون رجيم قاسى أو رياضة عنيفه هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات أملا فى الحصول على الرشاقة و القوام المثالى إليك مشروبات سريعه لنسف وحرق الدهون العنيدة بأسرع ثلاث مشروبات إذا كنت تبحثين عن طريقة تخسيس بدون رجيم قاسى ويمكنك تحضير المشروبات فى مطبخك فهى لها مفعول السحر فى إنقاص الوزن بسرعة لن تتوقعينها بمكونات طبيعية من مطيخك ويفضل تناول المشروبات بجانب حمية صحية ومتوازنة لإنقاص الوزن بطريقة صحية ..





طريقة تخسيس بدون رجيم قاسى بمشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات بمشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

2 عود نعناع أخضر طازج

ماء ساخن

نصف ملعقة من الجنزبيل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات وطريقة تطبيق مشروب الشاي الأخضر والجنزبيل



فى وعاء به ماء اغلي النعناع والجنزبيل ثم ضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفيه بالمصفاة وحليه بملعقة سكر وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.



طريقة تخسيس بدون رجيم قاسى بمشروب ورق الغار وإكليل الجبل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات بمشروب أوراق الغار وإكليل الجبل

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2 ملعقة كبيرة من أوراق الغار

ملعقتان من إكليل الجبل

ماء ساخن



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات وطريقة تطبيق مشروب أوراق الغار وإكليل الجبل



فى وعاء به ماء اغلي أوراق الغار ووإكليل الجبل واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفيه بالمصفاة وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم ..





طريقة تخسيس بدون رجيم قاسى بمشروب ورق الكمون والقرفة



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات بمشروب الكمون و القرفة



ملعقتان من الكمون

ملعقة من القرفة

نصف ملعقة من الزعتر



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم بمشروب الكمون والقرفة وطريقة تطبيقه



فى وعاء على النار ضعي الكمون والقرفة والزعتر لمدة 3 دقائق ثم قومي بتصفيته وتناولى كوبا منه لى كوبين منه على مدار اليوم لمدة 21 يوما وستدهشين بالنتيجة ..





طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات بمشروب الجنزبيل والجريب فروت



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم بمشروب الجنزبيل والجريب فروت ومكوناته



نصف ملعقة من الجنزبيل المطحون

عصير ثمرة جريب فروت

ثمرة تفاح أخضر

نصف ملعقة قرفة



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم بمشروب الجنزبيل والجريب فروت وطريقة تطبيقه



فى الخلاط الكهربائى اسحقى المكونات جيدا للتتجانس تماما وتناولى كوب إلى كوبين من هذا المشروب يوميا وستدهشين بالنتيجة وحرق أسرع للدهون يمنحك هذا المشروب الشبع لغناه بالألياف كما يساعد على حرق أسرع للدهون.



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم ومكونات بمشروب الروزمارى والجنزبيل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم بمشروب بمشروب الروزمارى والجنزبيل ومكوناته



ملعقة من بذور الكمون

ملعقة من مسحوق القرفة

ملعقة من الروزمارى

ملعقة من الجنزبيل



طريقة تخسيس الوزن بدون رجيم بمشروب بمشروب الروزمارى والجنزبيل وطريقة تطبيقه



فى وعاء على النار توضع كافة المكونات ويتم غليها لدقائق ثم توضع جانبا حتى يهدًا المشروب ويتم تناوله مرتين في اليوم