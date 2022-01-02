دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى.. يعيذه من الشيطان الرجيم

دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى ، يستحب عند قدوم المولود الجديد من الذكر والأنثى أن نردد دعاء المولود الجديد بقول "اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم".



دعاء المولود الجديد

«بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».

«اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».

«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».

«اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

دعاء المولود الجديد الذكر



اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .

أعيذك بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّة مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ وَهامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك،من شر كل نفس و عين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك

بسم الله أرقيك،والله يشفيك من كل داء يأتيك،ومن شر النفاثات في العقد،وشر حاسد إذا حسد

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يارحمن

اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.

اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.

اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.

اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم.

دعاء المولود الجديد الذكر والأنثى



ورد على نبينا الكريم العديد من الأدعية الكثيرة التي يجب أن يقولها الآباء عندما يرزقهم الله بالمولود الذكر والانثى ومنها:

أعوذ بكلمات الله التامات، والتي لا يجاوزهن برًا ولا فاجرًا، ومن شر ما خلق وبرأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر مايخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخيرًا يا رحمن.

اللهم إني أسألك من كل قدر وافق إرادة حاسد. اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن اللهم فرح به نبيك المختار، وأهديه لما تعبد يا غفار اللهم أجعله أوفر حظًا في الدنيا و في الأخرة اللهم أجعله من حراس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين وألطف به يا كريم.

اللهم أجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

دعاء المولود الجديد أنثى



اللهم إني أسألك لها قوّة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن.

اللهمّ يا معلم موسى وآدم علمها، ويا مفهم سليمان فهمها، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتها الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم اجعلها هادية غير مضلة، اللهم اجعلها أوفر عبادك حظًا في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليها الإيمان وزيّنه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الرّاشدين.

اللهم علِق قلبها بالمساجد وبطاعتك، واجعلها من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلبها، اللهم حصِن فروجها اللهم حسَن أخلاقها، واملأ قلبها نورًا وحكمة، وأهلها لقبول كلّ نعمة، وأصلح بها الأمّة اللهم واجعلها حافظة لكتابك، وداعية في سبيلك، ومجاهدة في سبيلك، ومبلِّغة عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبها، وشفاء صدورها، ونور أبصارها، اللهمّ افتح عليها فتوح العارفين.

تهنئة بالمولود الجديد في الاسلام



بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاكم الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك.

حكم حلق شعر المولود



يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

بدليل ما أخرجه مالك في "الموطأ"« أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً».

تحنيك المولود



التحنيك هو أن يُدلَّك بالتمر حنكُ الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب؛ فإن لم يتيسر تمرٌ فرُطبٌ، وإلا فشيءٌ حلو، وعسلُ نحلٍ أولى من غيره، ثم ما لم تمسَّهُ النَّار كما في نظيره مما يفطر الصائم؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب"السُّنَّةُ أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ بِأَنْ يَمْضُغَهُ إنْسَانٌ وَيُدَلِّكَ بِهِ حَنَكَ الْمَوْلُودِ وَيَفْتَحَ فَاهُ حتى ينزل إلى جوفه شيء مِنْهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فبشيء آخَرَ حُلْوٍ.