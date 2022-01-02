عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى.. يعيذه من الشيطان الرجيم

المولود الجديد
المولود الجديد

دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى ، يستحب عند قدوم المولود الجديد من الذكر والأنثى أن نردد دعاء المولود الجديد بقول "اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم".

دعاء بداية العام الجديد 2022.. يعصم من الشيطان ويفرج الكربات

بتجنن الشيطان.. علي جمعة عن تحريك الإصبع في التشهد.. فيديو


دعاء المولود الجديد

 

«بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».

«اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».

«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».

«اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».

دعاء المولود الجديد الذكر


اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى .
أعيذك بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّة مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ وَهامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ
بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك،من شر كل نفس و عين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك
بسم الله أرقيك،والله يشفيك من كل داء يأتيك،ومن شر النفاثات في العقد،وشر حاسد إذا حسد
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يارحمن
اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين.
اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع.
اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه.
اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم.

دعاء المولود الجديد الذكر والأنثى


ورد على نبينا الكريم العديد من الأدعية الكثيرة التي يجب أن يقولها الآباء عندما يرزقهم الله بالمولود الذكر والانثى ومنها:
أعوذ بكلمات الله التامات، والتي لا يجاوزهن برًا ولا فاجرًا، ومن شر ما خلق وبرأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر مايخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخيرًا يا رحمن.
اللهم إني أسألك من كل قدر وافق إرادة حاسد. اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن اللهم فرح به نبيك المختار، وأهديه لما تعبد يا غفار اللهم أجعله أوفر حظًا في الدنيا و في الأخرة اللهم أجعله من حراس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين وألطف به يا كريم.

اللهم أجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

دعاء المولود الجديد أنثى


اللهم إني أسألك لها قوّة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن.
اللهمّ يا معلم موسى وآدم علمها، ويا مفهم سليمان فهمها، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتها الحكمة وفصل الخطاب.
اللهم اجعلها هادية غير مضلة، اللهم اجعلها أوفر عبادك حظًا في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليها الإيمان وزيّنه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الرّاشدين.
اللهم علِق قلبها بالمساجد وبطاعتك، واجعلها من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.
ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلبها، اللهم حصِن فروجها اللهم حسَن أخلاقها، واملأ قلبها نورًا وحكمة، وأهلها لقبول كلّ نعمة، وأصلح بها الأمّة اللهم واجعلها حافظة لكتابك، وداعية في سبيلك، ومجاهدة في سبيلك، ومبلِّغة عن رسولك صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبها، وشفاء صدورها، ونور أبصارها، اللهمّ افتح عليها فتوح العارفين.

تهنئة بالمولود الجديد في الاسلام


بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاكم الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك.

حكم حلق شعر المولود


يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
بدليل ما أخرجه مالك في "الموطأ"« أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً».

تحنيك المولود


التحنيك هو أن يُدلَّك بالتمر حنكُ الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب؛ فإن لم يتيسر تمرٌ فرُطبٌ، وإلا فشيءٌ حلو، وعسلُ نحلٍ أولى من غيره، ثم ما لم تمسَّهُ النَّار كما في نظيره مما يفطر الصائم؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب"السُّنَّةُ أَنْ يُحَنَّكَ الْمَوْلُودُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ بِأَنْ يَمْضُغَهُ إنْسَانٌ وَيُدَلِّكَ بِهِ حَنَكَ الْمَوْلُودِ وَيَفْتَحَ فَاهُ حتى ينزل إلى جوفه شيء مِنْهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فبشيء آخَرَ حُلْوٍ.

دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى دعاء المولود الجديد دعاء المولود الجديد الذكر دعاء المولود الجديد الذكر والأنثى دعاء المولود الجديد أنثى تهنئة بالمولود الجديد في الاسلام حكم حلق شعر المولود

ترشيحاتنا

الصين تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علي الحجار عن جولته الغنائية في الصعيد: حلمي من 30 سنة

ماني: مواجهة تشيلسي صعبة ولكننا قادرون على إسقاطهم

بعثات إلى الفضاء وتساقط هب من السماء..أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2022

هل أقطع صلاتي؟.. حكم من أدركه أذان الفجر وهو يصلى قيام الليل

رغم جائحة كورونا..صادرات مصر في السيراميك و الملابس الجاهزة ترتفع في 11 شهرا و 1.7 مليار دولار عوائد قطاع الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ