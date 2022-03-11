لإفطار لذيذ ..طريقة عمل فطيرة خضار في الطاسة

فطيرة خضار في الطاسة من الأطباق غير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بالأخص على وجبة الإفطار التي يحتار الكثير في اختيار الوجبات و الأطباق السهلة و الشهية أيضا.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيرة خضار في الطاسة في المنزل.

مقادير فطيرة خضار في الطاسة



١ فلفل الوان احمر مفروم

3 بصل أخضر مفروم

بصلة مفرومة

بقدونس مفروم

نعناع مفروم

1 بطاطس مبشورة

3 بيضات

45 ملل لبن

120جرام دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

10 جرام بيكنج صودا

200 جرام شيدر شرائح



طريقة تحضير فطيرة خضار في الطاسة



-يخلط الفلفل مع البصل الأخضر والبصل والبقدونس والنعناع والبيض واللبن والدقيق والملح والسكر والبيكينج صودا

- يوضع ثلاث أرباع كمية خليط الخضار في طاسة بها زيت

- ثم تضاف شرائح الجبنة وفقها باقي كمية الخليط

- وتغطى وتترك لتطهى قليلا

- ثم تقلب على الجهة الأخرى وتترك حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة