عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البطاطا المهروسة مع اللحم المفروم

بطاطس مهروسة
بطاطس مهروسة

يقدم الشيف محمد عصام طريقة عمل صينية البطاطا المهروسة باللحم المفروم 

txt

بدون عجن.. طريقة عمل فطيرة الأجبان

txt

حلويات رمضان.. طريقة عمل البقلاوة في المنزل


طريقة عمل البطاطا المهروسة مع اللحم المفروم


المكوّنات
خمس حبات كبيرة الحجم من البطاطا. بصلة واحدة. ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون. 500 غرام من اللحم المفرومة. خمس حبات من كبش القرنفل و الهيل. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. بيضة مخفوقة. نصف كوب من البقسماط. رشة ملح و فلفل.


طريقة التحضير:

نغسل البطاطا و نسلقها جيداً، نقشرها و نهرسها جيداً. في طنجرة على النار نضع البصل المقطع والمفروم ناعماً مع القليل من زيت الزيتون. ثمّ نضيف إليه اللحم المفروم، ونتّبله بالقليل من الملح، والفلفل الأسود، وحبّ الهيل، وبهارات اللحمة، وكبش القرنفل. ثمّ تترك على نار هادئة حتّى تستوي. بعد أن نجهّز البطاطا المهروسة ويطهى اللحم المفروم، نحضر صينية بايركس، ونصّف البطاطا المهروسة على شكل طبقة. ثم نضيف اللحم المفروم كطبقة ثانية، ثم نعيد الكرّة مرة أخرى، فنضع طبقة أخرى من البطاطا المهروسة، وطبقة من اللحم المفروم، وأخيراً طبقة من البطاطا المهروسة. قبل أن ندخلها للفرن لمدّة ربع ساعة على الأقل، نضيف إلى الوجه، بيضة مخفوقة، مع القليل من البقسماط، وتحمّر، وتقدّم ساخنة. 

الفلفل الأسود زيت الزيتون طريقة عمل طريقة عمل البط ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بتوقيع طارق شوقي.. التعليم تخطر المديريات رسميا بآخر قرارات الثانوية العامة 2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها فى حادث تصادم سيارة ملاكى بهما بأسوان

موضوعات متعلقة

للفطار .. طريقة عمل الطعمية المحشية

طريقة عمل شوربة نودلز الدجاج بالبارميزان

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل ماك آند تشيز

طريقة تحضير البيتزا بالكفتة.. 3 وصفات مختلفة

ترشيحاتنا

الخدمة الوطنية:نحصد اليوم ما غرسته أيدينا في بداية موسم الحصاد للسلع الاستراتيجية

الحكومة :تطوير معهد ناصر لاستيعاب الزيادات وإنهاء قوائم الانتظار

تعتمد على الطاقة الشمسية.. الرئيس السيسي يتابع شرحا لطريقة العمل بمزرعة الفرافرة..فيديو

في عام المجتمع المدني.. الهجرة وشباب القادة تبحثان سبل التعاون

إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر من القمح للصوامع.. تعرف عليها

قبل قرار الفيفا.. نص اللوائح في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ