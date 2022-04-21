يقدم الشيف محمد عصام طريقة عمل صينية البطاطا المهروسة باللحم المفروم



طريقة عمل البطاطا المهروسة مع اللحم المفروم



المكوّنات

خمس حبات كبيرة الحجم من البطاطا. بصلة واحدة. ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون. 500 غرام من اللحم المفرومة. خمس حبات من كبش القرنفل و الهيل. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. بيضة مخفوقة. نصف كوب من البقسماط. رشة ملح و فلفل.



طريقة التحضير:

نغسل البطاطا و نسلقها جيداً، نقشرها و نهرسها جيداً. في طنجرة على النار نضع البصل المقطع والمفروم ناعماً مع القليل من زيت الزيتون. ثمّ نضيف إليه اللحم المفروم، ونتّبله بالقليل من الملح، والفلفل الأسود، وحبّ الهيل، وبهارات اللحمة، وكبش القرنفل. ثمّ تترك على نار هادئة حتّى تستوي. بعد أن نجهّز البطاطا المهروسة ويطهى اللحم المفروم، نحضر صينية بايركس، ونصّف البطاطا المهروسة على شكل طبقة. ثم نضيف اللحم المفروم كطبقة ثانية، ثم نعيد الكرّة مرة أخرى، فنضع طبقة أخرى من البطاطا المهروسة، وطبقة من اللحم المفروم، وأخيراً طبقة من البطاطا المهروسة. قبل أن ندخلها للفرن لمدّة ربع ساعة على الأقل، نضيف إلى الوجه، بيضة مخفوقة، مع القليل من البقسماط، وتحمّر، وتقدّم ساخنة.