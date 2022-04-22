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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمنع الجلطات ويعالج ألزهايمر.. تعرف على فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون
زيت الزيتون

يعد  زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية فى العالم فهو غنى بمضادات الأكسدة ويحمى من عدد كبير من الأمراض، كما أنه من الدهون غير المشبعة مما يساعد فى الوقاية من الكوليسترول والسمنة.

نعرض لكم أهم فوائد زيت الزيتون الصحية وفقا لما جاء فى موقع “healthline”

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يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات
يعتقد أن الالتهاب المزمن هو المحرك الرئيسي للأمراض مثل السرطان وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر والتهاب المفاصل وحتى السمنة.

 يحتوي زيت الزيتون على العناصر الغذائية التي تقاوم الالتهابات وتشمل هذه حمض الأوليك وكذلك الأوليوكانثال المضادة للأكسدة.

يساعد في منع الجلطات
تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ  إما بسبب جلطة دموية أو نزيف.

تظهر العديد من الدراسات الكبيرة أن الأشخاص والذين يستهلكون زيت الزيتون لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بالسكتة الدماغية .

يقي من أمراض القلب
أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم وزيت الزيتون البكر الممتاز له فوائد عديدة
لصحة القلب ويخفض ضغط الدم ويحمي وجزيئات الكوليسترول الضار من الأكسدة ويحسن وظائف الأوعية الدموية.


لا يرتبط بزيادة الوزن والسمنة
يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون إلى زيادة الوزن، ولا يبدو أن استهلاك زيت الزيتون ويزيد من احتمالية زيادة الوزن وقد يساعد تناول الطعام المعتدل على إنقاص الوزن
.

يحارب مرض الزهايمر
مرض الزهايمر هو أكثر حالات التنكس العصبي شيوعًا في العالم وتشير بعض الدراسات إلى أن زيت الزيتون قد يقاوم مرض الزهايمر ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقاية من مرض السكري النوع الثاني
يبدو أن زيت الزيتون يحمي بشكل كبير من مرض السكري من النوع 2  فتشير كل من الدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب السريرية إلى أن زيت الزيتون مع حمية البحر الأبيض المتوسط ​ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يحمى من السرطان
يعد السرطان أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم وتشير الأدلة الأولية إلى أن زيت الزيتون قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

علاج الروماتويد
التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يتشوه المفاصل ويسبب الم شديد ويساعد زيت الزيتون في تقليل آلام المفاصل والتورم الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي وتزداد التأثيرات المفيدة بشكل كبير عند دمجها مع زيت السمك.

يقتل الجراثيم
يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع البكتيريا الضارة أو تقتلها ومنها جرثومة المعدة التى تسبب القرحة .

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