عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

تصادم
تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الحر اتجاه بنها بالقرب من نزلة الزقازيق .

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة  ميكروباص على الطريق قبل نزلة الزقازيق،  وأسفر عن ١٣مصابا ومتوفى، وتم نقلهم  إلى المستشفى بنها التعليمى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة مستشفى بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لكوبرى أحمد الزمر بمدينة نصر

موضوعات متعلقة

إصابة ضابط شرطة في حادث تصادم بطوخ في القليوبية

انتشال جثة طالب بمياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة في القليوبية

ضبط مصنع لانتاج الأدوية البيطرية بدون ترخيص في القليوبية

شخص يتعرض لعقر من كلب يملكه جاره بطوخ في القليوبية

ترشيحاتنا

علماء الأزهر والأوقاف: العشر الأواخر موسم لمضاعفة الحسنات وإطعام الفقراء

أرتيتا: النني أحد أهم لاعبي أرسنال.. وجلسة ستجمعه بخصوص تجديد عقده

مدخل للعاصمة الإدارية.. شاهد| جولة الرئيس السيسي لتفقد أعمال تطوير طريق السويس

إصابة 57 فلسطينيا خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى

كايزر تشيفز يحسم الجدل: لا تفاوض مع كيروش لتدريب الفريق| خاص

الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ