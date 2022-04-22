مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الحر اتجاه بنها بالقرب من نزلة الزقازيق .

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق قبل نزلة الزقازيق، وأسفر عن ١٣مصابا ومتوفى، وتم نقلهم إلى المستشفى بنها التعليمى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.