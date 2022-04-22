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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ضابط شرطة في حادث تصادم بطوخ في القليوبية

اسعاف
اسعاف

اصيب ضابط شرطة في القليوبية بعدة إصابات جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة بكوبري طوخ بطريق مصر اسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم سيارة هوندا إلترا فضى اللون رقم 4912 ق س ع بشجرة نزلة كوبرى طوخ العلوى طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ضابط شرطة بمباحث تموين القليوبية بعدة اصابات جرى نقله لمستشفى بنها العام، وجار رفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق

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