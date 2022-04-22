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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة طالب بمياه ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة في القليوبية

غرق طالب
غرق طالب

لقى طالب مصرعه غرقا بمياه ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في القليوبية، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وسرأهلية المتوفى. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا بالعثور على جثة طالب غارقا بمياه ترعة الشرقاوية دائرة القسم. 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتم انتشال جثة المدعو محمد عبيد، 15 سنة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة النيابة العامة مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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